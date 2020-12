Sualtı Teknolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sualtı teknolojisi bölümü, sualtı ile ilgili çalışmalar yapan bir bölümdür.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Nedir?

Sualtı teknolojisi bölümü, üniversite de eğitimi verilen bölümlerden birisidir. Bölümden mezun olanlar sualtı teknolojisi alanında hizmet vermektedirler. Can kurtarma, dalış gibi bu alanlarda her türlü eğitimi almaktadırlar. Bölümü oluşturan ana konularda bunlardır. Su ile ilgili her şey genel olarak bu bölümün içeriğidir.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Amacı Nedir?

Bu bölümün birincil amacı, bölümün içinde var olan öğretilerin öğrencilere en iyi şekilde öğretilmesidir. Ülkemizde sualtı teknolojisi alanın gelişmesi, daha iyi seviyelere çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle bu alanda yetkin kişiler yetiştirmektedir. Can kurtarma, dalış, dalışın kendi içindeki çeşitlerini de bu alanın en baş konuları olduğu için en iyi şekilde öğretimini sağlamak amaçları arasındadır.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu alandan mezun olanlar için iş imkanı diğer bölümlere nazaran daha fazladır. Ülkemizde istihdam alanı yüksek bir bölümdür. Bu bölümden mezun olanlar sualtı inşaat alanında iş yapan çeşitli şirketlerde iş sahibi olabilmektedir. Bunun yanında turizm alanlarında dalgıçlık mesleği icra edebilmektedir.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sualtı teknolojisi bölümü iki yıllık bir bölümdür. Çeşitli üniversitelerin ön lisans bölümleri içerisinde yer almaktadır. Bir meslek yüksekokulu içerisinde olan bölümlerimizdendir.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyabilmek için gerekli olan unsurların başında bölüme karşı, sualtı alanına karşı ilgi duymak gerekmektedir. Sonrasında emek isteyen bir bölümdür. Bölümü okurken bölüm ile ilgili alanlara çalışmak, emek vermek gerekmektedir.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sualtı teknolojisi bölümü, bu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler de Türkçe olarak eğitimi verilen bir bölümdür.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sualtı teknolojisi bölümü belirttiğimiz üzere 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür. Bu bölüm üniversite bünyesine eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümdür.

Sualtı Teknoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sualtı teknolojisi bölümü, diğer bölümler gibi bünyesinde çeşitli dersleri barındıran bir bölümdür. Bu derslere örnekler verebiliriz. Bunlar; temel dalgıçlık, kurtarma dalgıçlığı, deniz kimyası, sualtı teknikerliğine giriş, deniz biyolojisi, Yüksek Basınç Sistemleri ve Tedaviler, Karışım Gaz Dalgıçlığı, İlk Yardım ve Can Kurtarma, gibi çeşitli derslerin verildiği bir bölümdür. 4 yarıyıla bu dersleri sığdırmaktadır.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Mezunları Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Bu bölüm mezunları için çeşitli iş imkanları mevcuttur. Özellikle deniz ve okyanus alanında çalışmaktadır. Denizcilik şirketleri ve sualtı inşaat şirketleri bünyesinde iş imkanları bu bölüm mezunları için oldukça fazladır. Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyelerinde çalışabilmektedirler.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Basınç odası bulunan otellerde, hastanelerde, tatil köylerinde çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının yurtdışında da iş imkanı bulma ihtimalleri yüksektir.

Uluslararası organizasyonlarla sualtı dalış turları düzenleyen yurtdışı turizm şirketleri de bu bölümden mezun olan bireyleri bünyesinde çalıştırma ve iş verme imkanları sağlıyorlar. Bu sebeple bu bölüm mezunlarının çalışma alanları çeşitli ve çokça imkan bulundurmaktadır.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölüm mezunları çalışma alanları çeşitlidir. Su ile ilgili her türlü bilimsel bilgiye ulaşırlar. Sualtındaki her türlü bağlantıyı yapar ve aynı zamanda sualtındaki ayırma işlerini yapmaktadırlar. Su altındaki canlı ve cansız varlık ya da cisimleri usulüne uygun bir biçimde su üstüne çıkarırlar. Aynı zamanda karada yapılan sualtı ile ilgili çalışmalara katılıp katkıda bulunurlar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olanlar kendi işyerlerini kurabilirler.

Sualtı Teknolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümü okumak isteyenler için Türkiye'de çok fazla seçenek mevcut değildir. Türkiye'de bu bölüm yalnızca 4 üniversite bünyesinde mevcut bulunmaktadır. Bu bölüm ilk olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve hala eğitim vermektedir. İstanbul Üniversitesi yanında Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde de bulunan ve eğitimi verilmekte olan bir bölümdür.