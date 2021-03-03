Su Yatağını Bulur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri genellikle gerçek yaşamdan alınan bir yandan da mecazi anlam taşıyan sözlerdir. Su yatağını bulur atasözünde hem gerçek anlamda kullanım hem de mecazi anlamda kullanım söz konusu olmaktadır.

Su Yatağını Bulur Atasözünün Anlamı Nedir?

Su yatağını bulur atasözü gerçek anlamda akış halindeki bir suyun en derin yerinde aşındırarak düz ve yatağan halinde kalmasının suyun yatağını bulması olarak ifade edilmektedir. Mecaz anlamda ise insanların mizacına kişilik karakterlerine göre toplumda bir yer bulduklarını belirtmektedir.

Örneğin; çalışkan bir öğrencinin başarılı olması, öfke kontrolü olmayan birinin suç işlemesi, sanatta yetenekli olan birinin sanatçı olması bu atasözünün mecaz anlamına örnektir.

Su Yatağını Bulur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Onun iyi bir yönetmen olacağı çocukluğunda mahallenin çocuklarını toplayıp film çekmeye çalışmasından belliydi. Su yatağını bulur.

İyi yemek yapan bir aileden geliyordu su yatağını bulur aşçı olmasına şaşırmamak lazım.

Herkesin bir yeteneği vardır açığa çıkarmaya çalışmak kendini bulmak lazım elbette su yatağını bulur.

Atasözleri günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır.