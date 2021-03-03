Su Uyur Düşman Uyumaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı atasözleri bize daha ilkokulda söylenmeye başlamış ve o günlerden bugüne kadar bunların kafamızda kalması sağlanmıştır. Çünkü hayatımızın her anında karşılaştığımız bir atasözünü unutmak hiç kolay değildir. Aynı zamanda bize faydalı olacak bir atasözünü unutmaya da gerek yoktur. İşte bu atasözlerinden biri de su uyur düşman uyumaz atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir? Cümle için kullanımı ne şekilde olur? İşte su uyur düşman uyumaz atasözü ile ilgili öğrenilmesi ve bilinmesi gerekenler.
Su uyur düşman uyumaz atasözü, düşmanımızın bize karşı her zaman uyanık olduğu ve bu yüzden bizim de uyanık kalmamız gerektiğin anlatan bir atasözüdür.
Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Suyun bile akarken çıkardığı bir ses var. Karşımızdaki düşman her ne kadar sessiz olursa olsun, bu onun uyuduğu anlamına gelmez. Bize saldırmak için pusuda bekliyor olmalıdır. Bu yüzden bizim de düşmanımıza karşı uyanık olmamız gerekir.
Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Eğer bu savaşı kazanmak istiyorsak uyanık olmalıyız çünkü su uyur düşman uyumaz!