Su Uyur Düşman Uyumaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Su uyur düşman uyumaz atasözü, düşmanımızın bize karşı her zaman uyanık olduğu ve bu yüzden bizim de uyanık kalmamız gerektiğin anlatan bir atasözüdür.

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Suyun bile akarken çıkardığı bir ses var. Karşımızdaki düşman her ne kadar sessiz olursa olsun, bu onun uyuduğu anlamına gelmez. Bize saldırmak için pusuda bekliyor olmalıdır. Bu yüzden bizim de düşmanımıza karşı uyanık olmamız gerekir.

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer bu savaşı kazanmak istiyorsak uyanık olmalıyız çünkü su uyur düşman uyumaz!