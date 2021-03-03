Su Testisi Su Yolunda Kırılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Su testisi su yolunda kırılır atasözü, herhangi bir şey, hangi amaca hizmet ediyor olursa olsun, başına o yolda bir iş gelir anlamına gelmektedir.

Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer herhangi bir araç, belli bir amacın peşinden gidiyorsa, bu aracın başına gelebilecek olan her türlü kaza bu amaç peşinde gelir. Aynı şekilde eğer bir insan basketbol oynamaya gönül verdiyse ve bu yolda devam ediyorsa, bu kişinin yaşayacağı sakatlıkta yine basketbol oynarken gerçekleşir. İnsanların ya da eşyaların başına gelen her şey, amaçlarının peşindeyken başlarına gelir.

Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onun hırsızlık yaparken yakalanacağı belliydi, sonuçta su testisi su yolunda kırılır.