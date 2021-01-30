Su tasarrufu için yarışacaklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarışmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk’un “Öğrenci, öğretmen, yardımcı personel, eğitim yöneticisi ve akademisyenlerin el ele vererek oluşturacağı takımlar su tasarrufuna dikkat çekecek” diye duyurduğu yarışmanın detayları şöyle:

AMAÇ BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ İÇİN FARKINDALIK

Su kaynakları, iklim değişikliği, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken milyonlarca insana yenileri ekleniyor.

Ülkemiz yıldan yıla daha az yağış almakta, derelerimiz, akarsularımız, göllerimiz kurumakta, içilebilir su kaynaklarımız azalıyor. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok kısa bir süre sonra ciddi bir su sıkıntısı ile ülke olarak karşılaşmamız kaçınılmaz olacak.

SU TASARRUFU TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerimizin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla bir kısa film yarışması düzenlemeyi planlayarak, yarışma teması olarak "su tasarrufu" belirlendi.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri arasında yapılması planlanan yarışma için her İl Millî Eğitim Müdürlüğü kendi takımını oluşturacak.

Yükseköğretim Kurumları ile iş birliği yapmanın serbest olduğu yarışma için oluşturulacak takımlarda öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi, yardımcı personel, akademisyen gibi eğitimin her alanından bireyler yer alabilecek.

Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olan kısa film yarışmasının sonuçları "22 Mart Dünya Su Günü"nde açıklanacak.

Yarışmanın seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşacak:

Derviş ZAİM - Yönetmen

Elif DAĞDEVİREN - FilmYapımcısı, TÜRSAK Vakfı Başkanı

Bora DURMUŞOĞLU - TRT Çocuk Kanal Koordinatörü

Demir KARAHAN - Oyuncu

Doç. Dr. Özgü YOLCU - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi