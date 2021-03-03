Su / Sus Küçüğün Söz Büyüğün atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Toplumu bir arada saygı ve sevgi çerçevesinde bir arada tutmayı amaçlayan atasözlerinde yaş itibariyle kendinden büyüklere saygı duyulmasını önemi birçok atasözünde vurgulanmaktadır.

Sus Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Nedir?

Sus küçüğün söz büyüğün atasözü hayat tecrübesi ve yaşanmışlıkların birikimiyle büyükleri dinlemenin önemini belirtmektedir. Burada edep olarak yaşlı olanların sözünü dinlemenin ve saygı duyulmasının ilk adımını susmaktan geçtiği anlamı vardır. Susmak ve dinlemek sonrasında kendi düşüncelerini söylemenin erdemini anlatmaktadır.

Sus Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Babalar ne derse haklıdır sus küçüğün söz büyüğün demişler bir baba her zaman çocuklarının iyiliğini ister. Ders esnasında konuşmak doğru olmaz sus küçüğün söz büyüğün öğretmeni dinlemek gerekir.

Dedem hayat hikayesini anlattığında herkes sus pus olur çünkü sus küçüğün söz büyüğündür.

Kongrenin en yaşlı üyesi açılış konuşmasını her zaman yapmalıdır. Sus küçüğün söz büyüğün hayat tecrübeleri dinlenmelidir. ​​​​