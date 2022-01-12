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Yaşamın en önemli temel unsurları içerisinde şüphesiz su gelir. Aynı zamanda suyun saf bir madde olup olmadığı da yine merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Daha doğrusu suyunun saf mı yoksa karışım mı olduğu öğrenilmeye çalışılmaktadır.

Su Saf Madde midir Yoksa Bir Karışım mıdır?

Dünya çapında birçok değişik saf madde doğal yapısı ile bulunur. Tabi bu doğrultuda su farklı bileşenler üzerinden ortaya çıktığı için saf mı yoksa karışım olduğu karıştırılır. Ancak suyun saf bir madde olduğunu ifade etmek mümkündür.

Su Saf Madde midir?

Karışımın her noktasında aynı özelliği gösteren maddeler saf olarak bilinir. Bunlar içerisinde demir, bakır ve şeker ile beraber tuz gibi örnekler verilebilir. Aynı şekilde özellikle bu yapılar içerisinde su saf madde olması ile ön plana çıkar