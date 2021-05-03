Su Kaplumbağası Ne Yer? Su Kaplumbağası Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Su kaplumbağası, bilindiği üzerinde su içerisinde yaşayan kaplumbağa türü olarak bilinir. Bu kaplumbağa türünün yaz ayında beslenmesi kış ayında olduğundan daha fazladır. Kış ayında günde bir kez besleniyorken, bu sayı yaz ayında iki katına çıkar.

Su Kaplumbağası Ne Yer?

Su kaplumbağası, alabalık, kurutulmuş kum karidesi, tatlı su levreği, dana eti ve dana kıyması, tavuk eti, marul, haşlanmış yumurta ve yumurta kabuğu gibi besinler ile beslendiği bilinir. Alabalık gibi tatlı su balıklarını haftada birden çok kez yemesi normal olan bir durumdur.

Kum karidesi en sevdiği besinlerden olup, sürekli verilmesi hata olan bir durumdur. Belirli aralıklar ile verilmesi en uygun olanıdır. Dana eti ve dana kıymasını sinirsiz olan kısımlarından ve yağsız yerlerinden ayırarak vermek gerekir. Marulun ise yeşil kısmını 12 saat kadar bir süre bulunduğu yere bırakmak gerekir. 12 saat içerisinde yenmemişse daha fazla bekletmemek gerekir.

Su Kaplumbağası Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besin Hangisidir?

Su kaplumbağası, etçil beslenen hayvan türü olarak bilinir. Bu sebepten dolayı tavuk, karides, haşlanan balık, haşlanan yumurta gibi protein içeren besinler ile beslemek en uygunudur. En sevdiği yemekler arasında kurutulmuş olan kum karidesi yer alır. Bunlar haricinde uygun olan yemler ile de beslenebilirler. Bu yemlerin içerisinde bitki ve deniz ürünleri yer alır.

Protein içeren et ürünlerinin yanı sıra marul gibi taze olan yeşillik ürünleri de verilebilir. Bunların haricinde ise karnabahar, brokoli, patates, havuç gibi besinler de aralıklı olarak düzenli bir şekilde verilebilir. İncir yaprağı, yonca ve asma yaprağı gibi yeşil yaprağı bulunan yiyecekler de su kaplumbağası için uygun olan besinlerdir.