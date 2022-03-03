Su kaç derecede donar, kaynar ve buharlaşır? Buz kaç derecede erimeye başlar?

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Özellikle başta eğitim olmak üzere birçok farklı alanda suyun donma ve kaynama ve buharlaşma noktaları merak edilir. Farklı dereceler üzerinden ortaya çıkması ile beraber, aynı zamanda bu durum fiziksel bir özelliktir. Ortaya çıkan derece noktaları ile beraber su, farklı halleri üzerinden bunu gerçekleştirir.

Su Kaç Derecede Donar?

Özellikle merak edilen konular içerisinde Suyun kaç derecede donduğu geliyor. Pek çok kişinin bildiği üzere ise su 0 santigrat derecede donma noktasına ulaşır. Tabii burada önemli bir kısmı unutmamak gerekir. Çünkü bu derece daha çok deniz seviyesinde ortaya çıkan noktadır. Aynı zamanda son dönemlerde yapılan araştırmalar neticesinde, suyun donma noktasının sıfırın altında 48 derece üzerinden gerçekleştiği ifade edilmektedir. Tabii her iki durum da suyun donma noktası olarak ifade edildiğini söylemek mümkün. Ancak günümüzde hala suyun donma noktası olarak deniz seviyesinde 0 santigrat derece kuralı geçerlidir.

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Su Kaç Derecede Kaynar

Suyun donma noktası ile beraber aynı zamanda kaynama noktası yine deniz seviyesi üzerinden ele alınan derece eşliğinde ifade edilir. Bu konuda örneğin su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Aynı zamanda 8848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nda ise, su 70 derecede kaynama noktasına ulaşır. Aynı şekilde suyun deniz seviyesinin alt bölümünde ise kaynama noktası 100 santigrat derecenin üzerine kademe kademe çıkar. Tabii günlük yaşamda bu durum daha çok deniz seviyesinde olarak ele alınır ve ifade edilir. Ancak bu doğrultuda suyun kaynama noktasının kesin bir derecesi olmadığını söylemek mümkün. Sadece insana bağlı olarak deniz seviyesi üzerinden alınmakta ve 100 santigrat derece olarak ifade edilmektedir.

Su Kaç Derecede Buharlaşır?

Zaman içerisinde ve belli etkiler ile beraber suyun yüzeyi molekülleri birbirinden kokmaya başlar. Ortaya çıkan bu kopma ile beraber su buharlaşır. Özellikle bununla beraber kaynama noktası olan deniz seviyesindeki 100 santigrat dereceye ulaşıldığı vakit, su hal değişimine giriş yapar. Yani buharlaşma noktasına gelmiştir ve su buharlaşır. O sebepten dolayı + 4 santigrat dereceden sonra suyun buharlaşma etkisi ortaya çıkmaya başlar. Böylece katı ve sıvı ile beraber, su bu noktadan sonra buharlaşmaya başlar.

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Buz Kaç Derecede Erimeye Başlar?

Suyun katı ve sıvı ile gaz hali üzerinden, değişik hallerde bulunur. Bu doğrultuda özellikle buzun erime noktası ile beraber katıdan sıvıya geçiş yapması belli bir derece kapsamında gerçekleşir. Bu bağlamda örneğin su 0 santigrat derece üzerinden deniz seviyesinde donma noktasına ulaşır. Aynı şekilde tersi üzerinden ele alındığı vakit, 0 santigrat derecenin üzerine çıkıldığı vakit su erimeye başlar. Tabii bu durumu kademe kademe gerçekleşmesi ile beraber uzun miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yani diğer bir değişle buz, 0 santigrat derecenin üzerine ulaştığı vakit ısı açısından erimeye başlar.

Suyun Değişim Halleri

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Derecesine bağlı olarak günümüzde su katı ve sıvı ile beraber gaz üzerinden ele alınır. Yani bu durum donma noktası, erime noktası ya da buharlaşma gibi durumlar üzerinden ifade edilir. Aynı zamanda kaynama noktası kapsamında da yine belli bir derece bulunduğunu söylemek mümkün. Bunlar ise suyun değişim halleri üzerinden genel olarak deniz seviyesi miktarlarıdır.