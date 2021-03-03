Su İçene Yılan Bile Dokunmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Su içene yılan bile dokunmaz atasözü su içmenin insan hayatında önemli bir durum olduğu ve bunu gerçekleştirirken en kötü niyetli kişinin dahi insana bu durumda rahatsızlık vermeyeceğini anlatır.

Su İçene Yılan Bile Dokunmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Su içene yılan bile dokunmaz atasözü dazı durumlarda insanları uyarmak amacıyla kurulurlar. Anlamı Türk Dil Kurumunca tanımlanmıştır. Bu anlamı: Düşman olsa bile su içen kimseye dokunulmamalıdır. Az bir su bile kişinin boğulup hayatını kaybetmesine yol açabilir. Hayati bir durum olduğu için insanları ile su içerken uğraşılmamasına dikkat çekmek için kurulmuştur.

Su İçene Yılan Bile Dokunmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü genel olarak uyarı olarak kullanılmaktadır. Örneğin: Geçen gün su içerken kız kardeşim beni dürtükleyip duruyordu, ben de dayanamadım ve su içene yılan bile dokunmaz sana ne oluyor dedim.