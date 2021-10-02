Su (H2O) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır?

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Suyun formülü H2O şeklindedir. Elementler, çeşitli iyonların bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. Elementlerin birleşmesi ile maddeler oluşmaktadır. Su, iki değişik elementin birleşmesi ile oluşur.



Su (H2O) Nedir?



Suyun kimyasal formülü H2O şeklindedir. Su iki tane hidrojen ve bir tane oksijenden meydana gelmektedir. Suyun kohezyon özelliği bulunmaktadır. Kimyasal yapısı nedeni ile moleküller dağılmadan birlikte durabilmektedir. Su içerisinde başka hiçbir element veya çözelti yoksa saf su olarak isimlendirilmektedir.



Saf su renksiz ve aynı zamanda kokusuz bir maddedir. Eğer bir su fazla karbonhidrata maruz kalırsa o zaman renkli ve kokulu olabilmektedir. Su bileşiği 100 derecede kaynamaktadır. 0 derecede ise donarak katı hale geçmektedir. Canlılar için su temel yaşam kaynağı olarak bilinmektedir.



Su (H2O) Asit mi Baz mı ve Polar mı, Apolar mıdır?



H2O bileşiğinin asit mi yoksa baz mı olduğu merak konusu olmaktadır. Bu maddenin ismi dihidrojen monoksit şeklindedir. Genellikle su ismi ile bilinmektedir. Bu madde nötr özellik göstermektedir.



H2O'nun molünün bulunabilmesi için suyu meydana getiren elementlerin atom kütlelerinin bilinmesi gerekmektedir. Hidrojenin atom kütlesi 1,00784 şeklindedir. Oksijenin atom kütlesinin toplamı ise 15,9994 şeklindedir. Buradan suyun mol değeri 18,02 gram olmaktadır.



Su yanıcı özellik göstermemektedir. Bu sebeple ateş söndürücü görevi ile kullanılabilmektedir. Su bileşiminde oksijen bulunmaktadır. Bu ise yakıcı bir gaz olarak bilinmektedir. Hidrojen gazı ise yanıcı bir gaz olarak bilinir. Bu iki gaz birleşerek söndürücü özellikteki suyu meydana getirmektedir.