Su (H2O) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Bakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: Fazlasıyla önem kazandıBakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: 'Fazlasıyla önem kazandı'#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede gol sesi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de gol sesi! Skor...#Süper Lig
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: Adalet sağlanamadıÖlüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'#Cemal Kaşıkçı
Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı Bakasetas şovla zirveye...Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı! Bakasetas şovla zirveye...#Süperlig
Hastanede korku dolu anlar 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kameradaHastanede korku dolu anlar! 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kamerada#Rehin
Son dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Su (H2O) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır?

#SU
Su (H2O) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır

Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada üç farklı şekilde bulunabilir. Sıvı maddelerin temelini H2O yani su oluşturmaktadır. Bunun yanında su yeryüzündeki tüm canlıların temel kaynağı olma özelliğine sahiptir. Su (H2O) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Suyun formülü H2O şeklindedir. Elementler, çeşitli iyonların bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. Elementlerin birleşmesi ile maddeler oluşmaktadır. Su, iki değişik elementin birleşmesi ile oluşur.

Su (H2O) Nedir?

Suyun kimyasal formülü H2O şeklindedir. Su iki tane hidrojen ve bir tane oksijenden meydana gelmektedir. Suyun kohezyon özelliği bulunmaktadır. Kimyasal yapısı nedeni ile moleküller dağılmadan birlikte durabilmektedir. Su içerisinde başka hiçbir element veya çözelti yoksa saf su olarak isimlendirilmektedir.

Saf su renksiz ve aynı zamanda kokusuz bir maddedir. Eğer bir su fazla karbonhidrata maruz kalırsa o zaman renkli ve kokulu olabilmektedir. Su bileşiği 100 derecede kaynamaktadır. 0 derecede ise donarak katı hale geçmektedir. Canlılar için su temel yaşam kaynağı olarak bilinmektedir.

Su (H2O) Asit mi Baz mı ve Polar mı, Apolar mıdır?

H2O bileşiğinin asit mi yoksa baz mı olduğu merak konusu olmaktadır. Bu maddenin ismi dihidrojen monoksit şeklindedir. Genellikle su ismi ile bilinmektedir. Bu madde nötr özellik göstermektedir.

H2O'nun molünün bulunabilmesi için suyu meydana getiren elementlerin atom kütlelerinin bilinmesi gerekmektedir. Hidrojenin atom kütlesi 1,00784 şeklindedir. Oksijenin atom kütlesinin toplamı ise 15,9994 şeklindedir. Buradan suyun mol değeri 18,02 gram olmaktadır.

Su yanıcı özellik göstermemektedir. Bu sebeple ateş söndürücü görevi ile kullanılabilmektedir. Su bileşiminde oksijen bulunmaktadır. Bu ise yakıcı bir gaz olarak bilinmektedir. Hidrojen gazı ise yanıcı bir gaz olarak bilinir. Bu iki gaz birleşerek söndürücü özellikteki suyu meydana getirmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SU