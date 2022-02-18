Su döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir ve oluşur? Su döngüsü aşamaları ve canlılar üzerindeki etkileri

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Yeryüzünde madde döngüleri sürekli olarak gerçekleşir. Bu sayede de yaşamın devamlılığı sağlanır.

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü terimi, dünyanın yüzeyinde yer alan ve yer altındaki suların hareketlerini ifade etmek için ile kullanılır. Yeryüzünde madde döngüleri ise, sürekli olarak gerçekleşir. Bu sayede de yaşamın devamlılığı sağlanır.

Su yeryüzünde yaşayan bütün canlıların devamlılığının sağlanabilmesi için çok önemlidir. Yeryüzünün üst katmanlarında yer alan sular yoğunlaştıktan sonra da yağış olarak tekrar yeryüzüne döner. Daha sonra ise, güneşin yardımı ile buharlaşarak terleme ile de atmosfere tekrar geçer. Bu duruma ise, su döngüsü adı verilir.

Su Döngüsü Nasıl Gerçekleşir ve Oluşur?

Dünya üzerindeki suların hemen hemen %70'lik kısmını okyanuslar oluşturur. Okyanuslarda pek çok canlı yaşamını sürdürüyor. Karadaki canlı devamlılığının sürdürülebilmesi için gerekli olan tatlı su da su döngüsü ile oluşur.

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Okyanusta bulunan su ise, tuzlu sudur. Bu su buharlaşarak atmosfere tuzsuz bir şekilde geçer. Atmosferde yer alan bu sular ise, yağış olarak tekrar yeryüzüne iner. Bu su göller ve yapay haznelerde tutulur. Bu sayede yer altı su havzaları da dolmuş olur.

Su Döngüsü Aşamaları ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

Su döngüsü kısaca suyun, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve akış şeklinde bir döngü içinde doğada yer alması durumudur. Su döngüsü, canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için gereklidir. Su döngüsü, hayatın devam edebilmesi için hayati bir önem taşır. Su olmadan canlıların devamlılığından söz edilemez. Bu nedenle de su döngüsü hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Su döngüsü içinde yaşayan balıklar ve okyanusta yaşayan diğer tüm canlılar için su olmazsa olmaz bir unsurdur.

Doğadaki yaşamın ana kaynağı sudur. Sürekli olarak su, bir devinim içindedir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza her maddenin farklı formları ile doğaya hayat verir. Su ihtiyacımızı giderdiğimiz tatlı suyun oluşması da su döngüsünün bir parçasıdır. Canlı yaşamının devamlılığı için en büyük etken su döngüsüdür. Su döngüsü, aynı zamanda hidrolojik döngü olarak da bilinir.

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Su döngüsünün herhangi bir başlangıç noktası bulunmuyor. Yeryüzünde sıvı formda bulunan su, buharlaşarak atmosferde de gaz haline ulaşır. Gaz halinde olan su yoğunlaşarak yağış meydana gelir. Aynı zamanda da sıvı hale geri döner. Benzer bir şekilde yeryüzünde katı bir halde bulunan su, buzullardaki gibi eriyerek sıvı hale geçer. Aynı döngü sürekli olarak zamanla tekrarlanır.

Hava koşullarında yaşanan değişimin en önemli etkenlerinden birisi olan su döngüsü, iklimsel olayları belirlemek üzerinde önemli bir rol oynar. Yerküre, atmosfer, su küre arasında sürekli bir devinim yaparak maddenin üç farklı halini alabilen su, sıvı, katı ve gaz halinde bulunur.

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Yeryüzünde sıvı formda bulunan su, buharlaşarak atmosferde gaz haline dönüşür. Gaz halinde bulunan su yoğunlaşarak yağış meydana getirir. Bunun sonucunda da sıvı bir hale geri döner. Benzer bir şekilde yeryüzünde katı halde olan su, buzullar, eriyerek sıvı bir hale geçer. Aynı döngü ise doğada sürekli olarak tekrarlanır. Yeraltı suları, nehirler, okyanuslar gibi su kaynaklarının yanı sıra bitkiler de su döngüsüne büyük bir katkı sağlar. Depoladıkları suyu terleme yolu ile gaz hale çeviren bitkiler ise, su döngüsünde yer edinir.