Su çiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Su çiçeği kelimesinin doğru yazımı...

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Kelime bazında ele alındığı vakit yazım hatası yapılan sözcük grupları içerisinde su çiçeği geliyor. O kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı internet üzerinden de araştırılmaktadır.

Su Çiçeği Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubunun doğru yazımı, ‘Su çiçeği’ şeklinde ayrı halidir. Özellikle bu iki kelime bir araya gelerek farklı bir anlam ortaya çıkarmaktadır. O anlam ise bir hastalığı işaret eder.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin ayrı yazıldığı ortaya çıkıyor.

Su çiçeği (Doğru)

Suçiçeği (Yanlış)

Su Çiçeği Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime grubu üzerinden hata yapmamak için aynı şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Böylece amaca göre anlamak üzerinden farklı yerlerde kullanılabilir.