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Su çiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Su çiçeği kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Su Çiçeği
Su çiçeği nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Su çiçeği kelimesinin doğru yazımı...

Ciddi bir hastalık olması ile beraber birçok kişinin geçirdiği rahatsızlıklar arasında su çiçeği gelir. Çok fazla dile gelmesi ile beraber aynı zamanda sık yapılan yazım hataları arasında yer almaktadır. Peki su çiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Su çiçeği kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

 

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Kelime bazında ele alındığı vakit yazım hatası yapılan sözcük grupları içerisinde su çiçeği geliyor. O kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı internet üzerinden de araştırılmaktadır.

 Su Çiçeği Nasıl Yazılır?

 Bu kelime grubunun doğru yazımı, ‘Su çiçeği’ şeklinde ayrı halidir. Özellikle bu iki kelime bir araya gelerek farklı bir anlam ortaya çıkarmaktadır. O anlam ise bir hastalığı işaret eder.

 TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin ayrı yazıldığı ortaya çıkıyor.

 Su çiçeği (Doğru)

 Suçiçeği (Yanlış)

 Su Çiçeği Kelimesinin Doğru Yazımı

 Bu kelime grubu üzerinden hata yapmamak için aynı şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Böylece amaca göre anlamak üzerinden farklı yerlerde kullanılabilir.

 

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#Nasıl Yazılır#TDK#Su Çiçeği