Su Bulanmayınca Durulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir olayın çözüme ulaşabilmesi için öncelikle bir dalgalanması ve taşların yerinden oynaması gerektiğini bize anlatan atasözlerinden birisi de su bulanmayınca durulmaz olmaktadır. Birçok farklı durum için kullanılmaktadır.

Su Bulanmayınca Durulmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanların bir konu üzerinde görüş farklılıklarının bulunması hem olağan hem de gerekli olmaktadır. Bu sayede ortaya atılan herhangi bir konu üzerinde farklı görüş açıları ile ilgili tartışmaların olması en doğru sonucu bulabilmek açısından önemli olmaktadır. Diğer bir değişle önce sular bulanacak ki en doğru ve verimli sonuçlar alınabilsin, yani sular durulsun. Tartışma ve çekişmeler olmadan bir olayın ya da fikrin rayına oturması mümkün olmamaktadır.

Su Bulanmayınca Durulmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

İşyerinde ki toplantıda çıkan büyük ve gürültülü bir tartışmanın ardından, şirket için en fazla karın nasıl sağlanacağı ile ilgili karar alındı. Yani su bulanmadan durulmadı yine.