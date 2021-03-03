Su Akar Yatağını Bulur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Azimle çalışmak ve tevekkül ile ilgili atasözlerimiz den birisi de su akar yatağını bulur olmaktadır.

Su Akar Yatağını Bulur Atasözünün Anlamı Nedir?

Nasıl ki akarsular kendi yataklarını kendileri yapıyorlarsa insanlarda akarsular gibi ancak denedikleri ve çabaladıkları şeyleri elde edebilirler. Diğer bir yandan zorluklara göğüs germe başarısını gerçekleştiren insanlar istediklerini elde etmek için her yolu hiç çekinmeden denerler.

Bu atasözünün bizlere anlatmak istediği bir de tevekkül tarafı bulunmaktadır. Bu tarafı ise olacak olan işler önüne ne kadar set konulursa konulsun mutlaka olur. Önünde setlerin olması hiçbir şey ifade etmez olmaktadır. Aynı mantık kısmette olmayan işler için de geçerli olmaktadır. Yani olmayacak bir iş için ne kadar çabalarsan çabala yine de olmaz.

Su Akar Yatağını Bulur Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Ayşe ailesinin bütün engellemelerine rağmen okudu ve doktor oldu Ayşe için su akar yolunu bulur demek doğru olur.