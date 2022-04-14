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Study 2. Ve 3. Hali Nedir? Study Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Study 2. Ve 3. Hali Nedir Study Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilinde cümle yapısı içerisinde birçok fiil türü bulunuyor. Study fiili de herkesin gündelik hayatında kullanabileceği bir fiildir. İngilizce dilinde yer alan study fiilinin anlamı kişilerce araştırılan bir bilgidir. Study sözcüğünün 2. ve 3. hali hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, arama motorlarını kullanarak araştırma yapabiliyor. Study 2. ve 3. hali nedir? Study fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle ilgili detayları derledik.

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 Study fiili Türkçe dilinde, okumak ve çalışmak anlamındadır. Türkçe dilinde bulunan karşılıkları da yaygın olarak kullanılıyor. Study fiilinin ikinci hali studied, üçüncü hali ise yine studied şeklinde yazılıyor. 

 Study 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce eğitimi alan kişiler kullanılan tüm fillerin araştırmasını yapabiliyor. Merak edilen fiillerle ilgili yapılan araştırmalar kişilerce yakından takip ediliyor. Study fiili, herkesin daha önce görmüş olduğu fiiller arasındadır. Study kelimesinin ikinci ve üçüncü zaman hali, studied şeklinde ifade ediliyor. 

 Study Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Türkçe dilinde okumak ve çalışmak kelimeleri, İngilizce dilinde study kelimesiyle ifade ediliyor. Study kelimesinin anlam karşılığı dışında ikinci ve üçüncü zaman halleri bulunuyor. Study ikinci ve üçüncü hallerde studied şeklinde kullanılıyor. İkinci ve üçüncü hali için örnek cümleler şu şekildedir; 

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He studied law but she always wanted to be an doctor because he loves painting. 

Because I studied for a long time today.

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