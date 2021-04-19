STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak

Tüm mühendislik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, veteriner hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavı’na başvurular, Anadolu Üniversitesi’nin 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' adresinden yapılacak. Hukuk alanındaki başvurular ise Hacettepe Üniversitesi’nin 'sinav.hacettepe.edu.tr' adresinden yapılacak.

Başvuruları, 26 Nisan-5 Mayıs arasında alınacak sınavda, sınav giriş belgeleri 14-18 Haziran tarihlerinde erişime açılacak. 20 Haziran’da yapılacak sınavın sonuçları ise 8 Temmuz'da ilan edilecek.