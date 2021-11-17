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Stresör nedir, ne anlama gelir? Stresin kaç tanımı vardır? Stret ve tipleri..

#Stresör#Deforme#Stres
Stresör nedir, ne anlama gelir Stresin kaç tanımı vardır Stret ve tipleri..

Stres, birden fazla birim kullanılarak ifade edilebilir. Stres vücudu deforme eder. Vücuda etki eden deforme edici kuvvetlerin yönüne bağlı olarak stres türleri bulunmaktadır. Peki, stresör nedir tüm detayları ile derledik.

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Bir cisme deforme edici kuvvet uygulandığında cisim deforme olur. Nesneyi orijinal şekline ve boyutuna geri getirmek için nesnenin içinde üretilen karşıt bir kuvvet olarak stresin tanımı tapılabilir.

 Stresör Nedir ve Ne Anlam İfade Eder?

 Stres etkeni, stresi, davranışsal, fizyolojik ve/veya psikolojik sağlıkta biyokimyasal bir değişikliği indükleyebilen belirli bir durumdur. Stresör örnekleri, genellikle sıkı iş talepleri ve çalışanlardan beklentilerden oluşan işyeri faktörlerine vücudun otomatik tepkisidir. Bireyler, endüstri türü, ilgili görevler ve görevler ve pozisyon seviyesi gibi değişkenlere dayalı olarak stresörler yaşayabilir.

 Stresin Kaç Tanımı Vardır?

 Stresi anlamak ve stres terimini tanımlamak basit bir süreç değildir. Araştırmacı Tom Cox'un 1985'te belirttiği gibi; 'stres' kavramı anlaşılması zordur. Çünkü yeterince tanımlanmamıştır. Var olan tek bir kabul edilmiş tanım yoktur. Hem meslekten olmayanlara hem de profesyonellere tanıdık gelen bir kavramdır. Genel bir bağlamda kullanıldığında herkes tarafından anlaşılır. Bununla birlikte, kendi stresinizi anlamaya ve stres yönetimi ve stres giderme stratejileri geliştirmeye çalışırken, stresin bir tanımına sahip olmak yardımcı olabilir. 'Stres' teriminin daha iyi anlaşılması için 6 farklı tanımlama yapılır.

Endişe ve Kaygı

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Bu ilk tanımda, Kernerman English Learner's Dictionary (1986-2008) stresi “kişinin belirli durumlarda yaşadığı endişe veya bunun neden olduğu endişe durumu” olarak tanımlar.

Bedensel veya Zihinsel Gerilim

Merriam-Webster Online Dictionary (2009)'a göre stres, bedensel veya zihinsel gerginliğe neden olan ve hastalık oluşumunda bir faktör olabilen fiziksel, kimyasal veya duygusal bir faktördür.

Gerilim ve Aşırı Çalışma

North American Edition stresi “birisi tarafından hissedilen gerginlik: örneğin kaygı veya aşırı çalışmadan kaynaklanan zihinsel, duygusal veya fiziksel baskı” olarak tanımlamıştır.

Zihinsel veya Duygusal Yıkıcı

Stres teriminin bu dördüncü tanımında, American Heritage Dictionary of the English Language (2009), stresi “Olumsuz dış etkilere yanıt olarak ortaya çıkan ve genellikle fiziksel sağlığı etkileyebilen, zihinsel veya duygusal olarak yıkıcı veya üzücü bir durum” olarak tanımlar.

İyi Olmayı Tehdit Eder

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Gale Encyclopedia of Mental Disorders (2003) tarafından yapılan beşinci stres tanımı ise, “Stres, bir kişi üzerindeki fiziksel, zihinsel ve duygusal gerilimlerin veya gerilimlerin toplamını ifade eden bir terimdir. İnsanlarda stres duygusu, kişiler ve çevreleri arasındaki, kendilerini zorlayan veya uyum sağlama kapasitelerini aşan ve onların refahını tehdit eden etkileşimlerden kaynaklanır.” Algı unsuru, insan stres tepkilerinin kişilikteki farklılıkların yanı sıra fiziksel güç veya sağlıktaki farklılıkları yansıttığını gösterir.

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Duygusal veya Fiziksel Tehditler

Son olarak, altıncı kategorizasyonumuz ve stres terimini anlamamız için Wikipedia “Stres, bir insan veya hayvanın uygun şekilde tepki verememesinin sonuçlarına atıfta bulunan biyolojik bir terim” olarak tanımlar.

 Stres Tipleri Nelerdir?

 Üç ana stres türü vardır. Bunlar; akut, epizodik akut ve kronik strestir.

 Akut Stres: En yaygın stres türü olan akut stres, kısa dozlarda görülür. Vücudun yakın zamanda veya beklenen bir zorluğa veya beklenmeyen bir olaya verdiği tepkidir. Bazen akut stres daha şiddetlidir. Örneğin, bir suça veya kazaya tanık olursanız, şiddetli akut stres, akut stres bozukluğuna veya TSSB'ye yol açabilir.

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 Epizodik Akut Stres: Epizodik akut stres, bir kişinin sık sık akut stres yaşadığı zamandır.Epizodik akut stresiniz varsa, her zaman baskı altında olduğunuzu veya işlerin her zaman ters gittiğini hissedebilirsiniz. Bu hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorucu olabilir.

 Kronik Stres: Kronik stres, uzun süreli duygusal baskıdan kaynaklanan devam eden strestir. Örneğin, stresli bir iş, mutsuz bir aile durumu veya para sorunları gibi… Kronik stresiniz varsa, vücudunuz bölümler arasında iyileşmek için çok sık savaş ya da kaç tepkisi yaşar. Bu, sinir sisteminizin sürekli olarak uyarıldığı anlamına gelir, bu da sağlığınız için iyi değildir. Tedavi edilmeyen kronik stres, fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir.

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#Stresör#Deforme#Stres

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