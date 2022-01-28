Stres nasıl yazılır? Stres kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günümüzde ''stres'' kelimesi ile başlayan pek çok kalıplaşmış ifade bulunuyor. ''İş stresi'', ''Stres topu'' ve ''Stres yönetimi'' bu kelimelere örnek olarak gösterilir.

Stres Nasıl Yazılır?

Türkçe kelimelerde, S, T ve R harfleri bir araya gelmez. Ama stres kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir. Bu nedenle de sıt-res şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin okunduğu gibi yazılması doğru değildir. Bu nedenle de stres şeklinde yazılması doğrudur. Türk dil kuralları gereğince bu kelimenin sitres şeklinde okunduğu gibi yazılması doğru değildir.

Stres Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ise, stres şeklindedir. Dilimizde S, T ve R harfleri bir arada kullanılamaz. Bu nedenle de stres kelimesi “sitres” şeklinde okunmasına rağmen okunduğu şekli ile yazılamaz. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılış şekli “stres”tir. Stres kelimesi, iş stresi, sınav stresi, stres yönetimi gibi pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Dilimizde çok sık kullanılan bu kelimenin yazılışına dikkat etmek gerekir. Dilimizde pek çok kelime yazıldığı şekli ile okunsa da bu durum stres kelimesi için geçerli değildir.