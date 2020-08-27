Stream ne demek? İngilizce Stream kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Cümle içerisinde İngilizcede yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri stream kelimesidir. Bu konuda genel anlamı ile beraber Türkçe karşılığı olarak, ‘akış’ şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda belli başlı bazı yerlerdeki kullanımına göre farklı biçimlerde ele alınır.

Stream Ne Demek?

Stream kelimesi her ne kadar ortak bir anlam taşısa bile değişik Türkçe kelimeler üzerinden ele alınmaktadır.

- Akış

- Akım,

- Akıntı

- Sel

Bu anlamlar üzerinden stream kelimesi İngilizcedeki cümle çeşitleri içerisinde kullanılabilir. Özellikle herhangi bir doğal ortam olduğunda dağlar veya tepeler ile beraber Irmak ve benzeri durumlar için stream ön plana çıkmaktadır.

‘’against the stream’’ (Akıntıya karşı)

Bu şekilde yukarıdaki kelime grup üzerinden verilmiş anlamı ile beraber stream kelimesini İngilizcede cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir durum karşısında akıntı veya sel olduğu zaman bu cümle doğrudan gerçek anlamı ile beraber kullanılır.