Strateji Nedir? Tdk'ya Göre Strateji Kelimesi Ne Demek? Strateji Sözlük Anlamı

Strateji kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalar ve kalıplaşmış ifadeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Stratejik Ortaklık 2- Strateji Oyunu 3- Stratejik Yönetim Süreci

4- Pazarlama ve Çeşitlendirme Stratejisi

Strateji Nedir?

Strateji, hem bireylerin hem de devletlerin çıkarlarını korumak adına izledikleri yol manasına gelir. Stratejiler kısa ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır. Bununla birlikte şirketlerin de yıllık hedeflerini gerçekleştirmek için hazırladıkları strateji raporları mevcuttur.

TDK'ya Göre Strateji Kelimesi Ne Demek?

TDK'ya göre strateji kelimesinin iki anlamı vardır.

İlk Anlamı:

Hedeflerin gerçekleştirilmesi adına yapılan detaylı plan ve izlenen yol.

İkinci Anlamı:

Devletlerin ulusal çıkarlarını korumak için askeri, idari ve mali alanda yaptığı plan ve düzenlemelerin tamamı.

Osmanlı döneminde, özellikle askeri alanda yapılan stratejik hamlelere seckülceyş adı verilirdi. Günümüzde bu kelimenin yerine strateji, plan ve izlek kelimeleri kullanılmaktadır.

Bu kelime cümle içerisinde hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Müdürün benden istediği strateji raporunu yarına kadar teslim etmem gerekiyor.

2- Devletler ulusal çıkarlarını korumak adına diğer devletlerle stratejik ortaklık kurar.

3- Kardeşimle birlikte strateji oyunları oynamayı seviyorum.