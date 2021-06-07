Strateji nedir? Strateji tanımı ve TDK sözlük anlamı

Bu kelimeyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: Plan, İzlek ve sevkülceyş.

Strateji Nedir?

Bir amacı gerçekleştirmek doğrultusunda yapılan planların tamamına strateji adı verilir. Bu kelimenin kullanıldığı birçok tamlama ve kalıplaşmış ifade bulunuyor.

Stratejik Ortaklık:

İki ülkenin ya da şirketin ulusal / ekonomik çıkarları doğrultusunda yaptıkları iş birliğine stratejik ortaklık adı verilir.

Strateji Oyunları:

Planlı bir şekilde ilerlenen, şehirler kurulan ve birden fazla kişiyle aynı anda oynanabilen bilgisayar ve video oyunlarına, strateji oyunları adı verilir.

Büyüme ve Küçülme Stratejileri:

İş dünyasında sıklıkla kullanılan iki terim büyüme ve küçülme stratejisidir. Büyüme stratejisi, bir şirketin kısa ve uzun vadeli tüm planlarını kapsar. Örneğin: Başka bir şehirde ya da ülkede şube açmak.

Küçülme stratejisi ise, şirketlerin iflas etmemek için hayata geçirdikleri planlardır.

Tasarruf stratejisi:

İktisadi alanda yapılan uzun süreli ve detaylı tüm planlara tasarruf stratejisi adı verilir. Kemer sıkma politikası ile eş anlamlı olan bir terimdir.

Strateji Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre strateji, bir kişi ya da kurumun istediklerini gerçekleştirmek için uyguladıkları yöntemlerin tamamı demektir.