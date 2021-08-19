Strafor nedir, nerede kullanılır? Strafor köpük geri dönüştürülebilir mi?

Dünyada üzerindeki petrol rezervlerinin 2020'den itibaren 50-55 yıl kadar olduğu düşünülürse bu süre sonunda ise, strafor üretimi de mümkün olmaz.

Stafor Nedir?

Strafor (EPS) hem soğuğa hem de sıcağa karşı binaları koruyan kapalı ve gözenekli çok iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. Bu özelliği sayesinde tanecikler içine sıkıştırılmış olan bir hava sağlanır. 1950’li yıllarda Avrupa’da kullanılmaya başlanarak 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliğine giriş sürecine paralel olarak standartların ortaya çıkması ile ülkemizde de bu ürünün kullanımı giderek arttı.

Strafor köpük, genişletilmiş polistiren (EPS) olduğu için, muhteviyatının %90 – 95 i havadan meydana gelir. Bu hava özel işlemler ile strafordan ayrıştırılarak strafor yeniden polistiren durumuna geri dönüştürülebilir. Kısacası yani ürün tekrar ham madde haline dönüştürülür.

Strafor Nerede Kullanır?

Strafor, pek çok alanda sıkça kullanılır. Bunlar ise,

Duvarların ısı yalıtımında,

Geleneksel asmolen malzemelerin yerine dolgu malzemesi olarak kullanılması,

Teras çatıların ve eğimli ısı yalıtımında,

Tavanların ısı yalıtımında,

Yerden ısıtma döşemelerde,

Çıkmaların (Konsol) ısı yalıtımında,

Çatı kaplamalarının (corrubit, ondüline vb.) şeklinde uygun bir şekilde kesilerek çatıların ısı yalıtımında,

Boruların yalıtımında,

Granül olarak hafif yalıtım ve beton sıvası üretiminde,

Dilatasyon derzlerinde,

Prefabrik binalarda kompozit levha üretimi için mantolama yapmak amacı ile,

Bodrum duvarlarının toprağa bitişik olan dış duvarlarında su yalıtımını korumak amacı ile sıkça kullanılır.

Strafor Köpük Geri Dönüştürülebilir mi?

Strafor geri dönüşüm işlemi sonucunda meydana gelen ham madde tekrar başka işlemlere de tabi tutulabilir. Eritme işlemi ile elde edilen sucuk takoz olarak tanımlanan ürün, kırılarak çapak ham maddeye dönüşür. Daha hassas işlemler için de eritilmiş strafor ikinci bir işlem sayesinde parça granül elde edilmek için kullanılır.

Atık strafor ve geri dönüşüm insanlar için günümüzde çok önemli iki olgudur. Günümüzde tüketim çılgınlığının çok iyi seviyelere çıkması geri dönüşüm olgusunun çok önemli bir noktaya gelmesini sağlar. İnsanların satın kullandıkları ve aldıkları ürünleri birkaç kere kullandıktan sonra bir kenara atmaları soncunda dünya büyük bir çöplüğe dönüşür ve bir süre sonra da yaşanmaz bir yer haline gelir. Bu aşamada kaynakların daha verimli kullanılması sonucunda dünyanın daha yaşanılır bir yer olması için de karşımıza geri dönüşüm imkanları çıkar.

Son zamanlarda giderek daha da gelişen teknolojiler sayesinde polistiren ve plipropilen aynı anda homojen olarak da birleştirilerek yeni ürünler elde edilmesi gerekir. Bu ürünler hem daha mukavim, enerji emici özelliğine sahip, ısı ve ses yalıtımı daha yüksek, daha az kırılgan ve daha uzun ömürlüdür.

Geri dönüşüm özellikle de inşaat sektöründe çok önemli bir yer tutar. Binaların dış cephe yalıtımları için kullanılan strafor, bir süre sonra kullanıcılar tarafından atık strafor olarak da bilinir ve daha sonra da bir köşeye atılır. Ama atık strafor ya da hurda köpük ismi ile bilinen bu ürün çok aynı zamanda da kullanışlı bir malzemedir.

Petrolden elde edilen termoplastik bir malzeme olma özelliği taşıyan strafor, bir süre kullanıldıktan sonra hurda köpük ya da hurda strafor isimleri ile daha çok bilinse de gerekli işlemlere tabi tutularak EPS şekline gelir. Atık strafor olarak adlandırılan bu malzemenin yanma noktasının çok hafif bir malzeme olması ve çok yüksek olması ürünün kullanışlılığı açısından çok iyi sonuçlar verir. Ama kullanıldıktan sonra bir kenara atılan atık straforun daha sonra çevreye zarar vermeden kullanılabilir hale gelmesi çok önemlidir.