Stor Perde Nasıl Takılır Ve Çıkarılır? Stor Perde Takıp Çıkarırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişiler stor perdeleri genel olarak daha estetik bir görüntünün oluşturulması amacı ile kullanmaktadır. Hazır bir şekilde satılmakta olan stor perdeler pratik bir kullanıma sahip olmasının beraberinde kısa süre içinde monte edilebilen bir yapıya sahiptir.

Stor Perde Nedir?

Stor perde, gerek kullanılabilirlik gerekse dayanıklılığı nedeniyle sık sık tercih edilen bir perde modelini oluşturur. Bu perdenin temelinde, alüminyum yapılı olan bir boru üstüne kumaşın sarılması işlemi vardır. Bu işlem ile ortaya çıkan mekanizmaya stor perde adı verilir. Kullanılmakta olan kumaşlar, desen ve renk fonksiyonları değişse bile mekanizma itibari ile tüm stor perde türlerinde aynı niteliklere sahip olmaktadır.

Stor Perde Nasıl Takılır?

Stor perdenin takılma işleminde belli başlı olan aşamalar bulunur. Bu aşamaların takip edilmesi ile birlikte stor perde oldukça rahat bir şekilde takılacaktır. Stor perdenin takılmaları işleminde şu adımlar gerçekleştirilir:

İlk olarak stor perdenin formunun bozulmamasına dikkat edilir. Bundan dolayı iplerin ve pilelerin bozulmamasına dikkat etmek gerekir.

Daha sonra stor perdenin klemenslere geçirilmesi sağlanır. Klememenslere geçirilen perdede tıklama sesi gelir. Bu sayede stor perdenin yerine düzgün bir biçimde oturduğu anlaşılır.

Diğer tarafında da aynı biçimde klemenslere geçirilmesi gerekir ve iyi bir şekilde yerine oturduğundan emin olmak için kontrol edilmelidir.

Bir sonraki adımda ise perde açılır ve mekanizma üzerinde herhangi bir bozulmanın meydana gelip gelmediği kontrol edilir.

Stor perde takma işlemi bu aşamaların takip edilmesi ile birlikte pratik bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Stor Perde Nasıl Çıkartılır?

Stor perdenin çıkarılması da önemli olan konulardan bir tanesidir. Stor perdenin çıkarılması için belli başlı olan aşamaların takip edilmesi gerekir. Bu aşamalar şu şekilde olmaktadır:

Klemensten tutulup çıkarılan stor perdeyi tekrar bir merdiven yardımı ile takmak mümkündür.

Burada önemli olan nokta perdenin takılmadan önce perdenin eşit oranda rulo biçiminde yuvarlanmış olmasına dikkat etmek gerekir. Bu takma esnasında zorluk çıkarmaması açısından önemlidir.

Daha sonra rulo haline getirilen stor perde her iki tarafından tutulur ve klemenslere rahat bir biçimde yerleştirilir.

Bu şekilde stor perdenin takılma işlemi gerçekleştirilmiş olur.