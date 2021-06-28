Stoma Nedir Ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Stoma tıp literatüründe bir organın bazı nedenlerle birlikte karın duvarına ağız şeklinde açılması anlamında kullanılmaktadır. Stoma açma işlemi hangi organa yapılıyor ise Latince olarak organın isminin sonuna stoma kelimesi eklenerek kullanılır.

Stoma Nedir?

Stoma içi boş olan bir organın vücut yüzeyine ağırlaştırılması olarak tanımlanabilir. Vücut yüzeyine ağız şeklinde oluşturulmuş olan yere stoma denilmektedir. Genel cerrahi alanının en sık yapılan işlemlerinden biridir ve genellikle bağırsaklarla stoma oluşturulur. Bağırsağın, karın cildine ağırlaştırılması işlemi kalıcı ya da geçici olarak yapılabilmektedir. Stoma yapılmasındaki amaç bağırsak içeriğinin, karın duvarına açılan stomadan boşaltılmasını sağlamaktır. Bağırsak dışında farklı organlarda da stoma yapılabilir. Soluk borusu, mide gibi organlarda da kullanılır.

Stomaya Neden İhtiyaç Duyulur?

Bağırsak stomaları en yaygın olan stomalardır. Normal şekilde besinlerin sindirilmesinin ardından, vücuttan atılması gereken besin artıkları bağırsaklar yoluyla dışarı atılır. Bazı hastalıklar nedeni ile bağırsaklardan atılım işlemi yapılamayabilir bu durumda bağırsak içeriği, stoma yolu ile atılır.

Stoma Bakımı Nasıl Yapılır?

Satoma bakımı çok önemlidir ve mutlaka doğru uygulamalar yapılmalıdır. Stoma bakımı ve torbanın değiştirilmesi için gereken malzemeler kolayca ulaşılacak şekilde hazırlanmalıdır. Eller mutlaka işlemden önce yıkanmalıdır. Kullanılmış olan torba alttan yukarıya doğru çıkarılarak, kirli torbasına atılır. Stoma çevresi sabunlu ılık bir su ve ardından duru su ile yapılmalıdır. Silmek için ise gazlı bez ya da tuvalet kağıdı kullanılmalıdır.

Stomanın çevresini mutlaka temiz ve mutlaka kuru bırakılmalıdır. Stoma temizliğinin yapılmasının ardından ve temizlikten emin olunmasının ardından stoma çevresine sızdırmayı önleyici adaptör yerleştirilir. Ardından yeni ve temiz olan torba yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilmelidir. Stoma bakımı mutlaka bir sağlık personeli tarafından yapılmalı ve mutlaka stoma bakımı yapılacak olan kişinin yakınları sağlık personeli tarafından eğitilmelidir. Stoma bakımı enfeksiyon oluşumu açısından çok büyük önem taşır, bu önem asla göz ardı edilmemelidir.