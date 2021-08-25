Sternum Nedir, Nerede Bulunur? Sternum Neden Ağrır?

Sternum ya da göğüs kemiği, sol ve sağ kaburga kemiklerinin bir arada tutulmasını sağlayan göğüs kafesi kemiğine verilen isimdir. Halk arasında iman tahtası şeklinde de bilinir. Yassı kemikler grubu içerisinde yer alır. Manibrum sterni, processus xiphoideus ve corpus sterni bölümlerinden meydana gelir.

Sternum Nedir?

Sternum, insan vücudu içerisinde göğüs kemiği şeklinde bilinmek ile birlikte sol ve sağ kaburga kemiklerinin arasında yer alan kısma verilen isimdir. Bulunmuş olduğu yerden dolayı da vücut içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Akciğerler ile birlikte kalbi yaralanma durumlarına karşı koruma görevini üstlenir. Mevcut halde bulunduğu konumdan dolayı sternum içerisinde yaşanan çoğun ağrı kalp krizi ile karıştırılabilmektedir.

Tıp Dilinde Sternum Hangi Anlama Gelir?

Sternum, vücutta yer alan göğüs kemiğinin bir başka ismidir. Tıp dilinde sıkça kullanılmakta olan bir sözcüktür. Sternum olarak isimlendirilen bu yer insan vücudunun en önemli noktalarından biridir. Bu bölgede ağrı veya buna benzer sorunlar görülebilir. Bu açıdan bakıldığında dikkatli olmakta yarar vardır.

Sternum Ağrısı Nedir?

Sternum ağrısı, kaburgalara ve göğüs kemiğine bağlayan kıkırdağı içeren göğüs kısmında görülen ağrı ya da rahatsızlıktır. Sternum kalbin yakınında bulunmaktadır, bu sebeple sternum ağrısı yaşamakta olan pek çok insan bu ağrıyı daha genel olan göğüs ağrısı ile karıştırabilir. Sternum ağrısı yaşamakta olan çoğu insan kalp krizi geçirebileceği durumundan endişe eder. Bununla beraber, çoğu durumda ise sternum ağrısı kalp ile ilişkisiz olur ve esas olarak da sternumun kendisi ya da yakındaki kıkırdak ile alakalı sorunlardan kaynaklanır.

Sternumun Altında Yatan Ağrının Nedenleri Nelerdir?

Sternum göğsün önünde bulunmaktadır ve kaburgalara bağlanır. Sternum ağrısına genelde sternumun değil sternumun yakınında yer alan kas ve kemikler ile ilgili sıkıntılar neden olur. Sternumun hemen arkasında ya da altında hissedilmekte olan ağrıya substernal ağrı adı verilir ve bazı durumlarda gastrointestinal sorunlardan kaynaklanır. Sternum ile substernal ağrının en yaygın olan nedenlerinden birkaç tanesi şu şekilde sıralanır:

Kostokondrit

Köprücük kemiğinde ortaya çıkan yaralanmalar

Sternoklaviküler eklem hasarının oluşması

Fıtık

Göğüs kemiğinde kırığın ortaya çıkması

Asit reflü

Kas gerginliği ya da çürük

Şeklinde sıralanır.

Göğüs Ağrısına Yol Açan Diğer Nedenler Nelerdir?

Genel olarak bakıldığında sternum ağrısına çok sayıda etken neden olur. Bu etkenlerden en önemli iki sebebi zona ve panik atak olabilir. Panik atağın ortaya çıkması durumunda göğüs ağrısı ile birlikte hızlı kalp atışı, aşırı terleme, hızlı nefes alma, nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve ölme korkusunun eşlik etmiş olduğu yoğun korku dönemleri var ise, göğüs ağrısının sebebi panik atak olabilir.

Panik atak hastaları kendilerinde bir kalp sorununun olduğuna inanarak çok sayıda doktora müracaat eder. Bu hastalara yapılmış olan kardiyolojik testler genel olarak normal sonuç verir. Panik atağı bulunan hastalar psikolojik ya da psikiyatrik yardım ile düzelebilirler. Zona hastalığına bakıldığında ise zona, suçiçeği virüsünün bir kez daha aktivasyonundan dolayı kaynaklanır. Zona hastalığı göğüs bölgesinde de ortaya çıkabilir. Göğsün veya sırtın sadece bir kısmında zona döküntüleri ve yanı sıra şiddetli nitelikteki ağrı şikâyeti vardır.