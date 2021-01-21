Step motor nedir? Step motor yapısı, özellikleri ve kullanım alanları

Step motorlar elektromekanik aygıtlar olarak yer almaktadır. Step motorlar ayrıca çok yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır.

Step Motor Nedir?

Step motorlar günümüzde elektrik enerjisini dönme hareketi sayesinde fiziksel enerjiye çevirmekte olan elektromekanik aygıtlardır. Adım adım hareket etmekte olan motorlardır. Detaylı olarak açıklaması ise, girişlerine uygulanmakta olan pals sinyallerine karşı analog bir dönme hareketi çıkışı üreten ve bu dönme hareketini sistemde adım adım bir şekilde çok hassas kontrol ile sağlayan sabit bir mıknatıs kutuplu motorlar olmaktadır.

Step motorların yapısı genel anlamda rotor, stator ve de rulmanlardan oluşmaktadır. Burada rulmanlar, rotora bağlı olan şaftın rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Statorun birden çok kutbu var olup kutup sayısı ayrıca motordan motora da değişmektedir. Fakat genellikle sayı sekiz olmaktadır. Kutupların polaritesi elektronik olan anahtarlar vasıtası ile sürekli olarak değişir. Rotorun mıknatıslığı sabit mıknatıs ile ve ya dış uyarım teknikleriyle meydana getirilir.

Step Motor Çalışma Prensibi Nedir?

Step motor çalışma prensibi şu şekildedir. Öncelikle elektronik anahtarlar vasıtası ile bobinlere enerji verilir ve de rotor, üzerinde enerji bulunan bobinin karşısına geçerek durmaktadır. Motorun ne kadar fazla dönmesi isteniyor ise bobinlere sırası ile de o kadar pals sinyali verilmektedir. Bu dönme açısı genelde step motorda değişken olmaktadır.

Step motor avantajlarına bakılacak olur ise çok hassas olan pozisyon ile hız kontrolü, çok düşük devirde yüksek tork avantajları arasındadır.

Step motor dezavantajları ise verim, geribildirim mekanizması barındırmadığı için harici konum limitlemeye herhangi bir gerek duymasıdır.

Step Motor Çeşitleri Nelerdir?

Step motor yapılarına göre beş çeşide ayrılır. Bunlar;

Sabit mıknatıslı step motorlar (PM)

Hidrolik step motorlar

Değişken relüktanslı step motorlar (VR)

Lineer step motorlar

Hibrit step motorlar (HB)

Step Motor Kullanım Alanları Nelerdir?

Günümüzde adım motorları endüstride birçok kontrol sistemlerinde, özellikle konum kontrolünde kullanılmaktadır. En çok yazıcılar (printer), disket sürücüler (floppy driver), çiziciler (plotter), harddisk sürücüler (harddisk driver) ile kart okuyucular gibi bilgisayar çevre cihazları üzerinde ve son zamanlarda 3 D yazıcılarda bu ürünlerden yararlanılmaktadır. Buna ek olarak sayısal kontrol sistemlerinde, uzay endüstrisinde, CNC tezgahlarda, proses kontrolü sistemlerinde, robot teknolojilerinde pek çok sistemde step motorları tahrik elemanı şeklinde yer almaktadır.