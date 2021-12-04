Stenoz nedir, neden olur? Boyunda kanal daralması veya omurilik kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

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Stenoz en kısa tanımıyla omurgadaki boşlukların dar bir hale gelmesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Sinirlere baskı yapabilmesinin yanı sıra ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi ile de kendini gösterebilir.

Stenoz Nedir?

İki türü bulunan bir hastalık olan stenoz, spinal stenoz ve lomber stenoz diye ikiye ayrılmaktadır. Servikal stenoz, boyun omurgasında meydana gelirken, lomber stenoz alt sırt omurgada meydana gelen stenoz türleri olarak bilinir. Spinal stenoz türünün en yaygın şekli olarak lomber stenoz bilinir. Bu hastalıklar omuriliğin geçmiş olduğu kanal ve omurilikten çıkan sinirin geçtiği deliklerin zaman içinde dar olması ile gelişme gösterir. Bu daralma, omurgada daralmaya sebep olur. Omurilik ve sinir üzerinde baskı yapar ve çeşitli ağrılara neden olur. Genel olarak ileriki yaşlarda görülme olasılığı artar. Skolyoz ve artrit gibi hastalıklar da stenoza sebebiyet verebilir.

Stenoz Neden Olur?

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Stenoz hastalıklarının en bilinen ve en yaygın nedenleri başında yaşlanma gelir. Yaş aldıkça vücut içerisinde dejeneratif bir süreç meydana gelir. Omurgada yer alan dokular kalınlaşma gösterir ve kemikler gitgide büyüme göstererek sinirleri sıkıştırabilir. Romatoid artrit ve osteoartrit gibi hastalıklar da stenozun oluşmasına neden olabilir. Neden oldukları iltihaplanma ise omuriliğe baskı oluşturabilir. Diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Skolyoz ya da omurgada eğrilik durumu, Kemik tümörleri, Doğumda meydana gelen omurga kusuru, Fıtıklı disk, Akondroplazi adı verilen cücelik hastalığı, Doğuştan dar omurilik sahibi olmak olarak sıralanabilir.

Boyunda Kanal Daralması Nasıl Tedavi Edilir?

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis etmek büyük önem taşır. Fizik tedavi ya da ameliyat ile tedavi karar verilen hastalar yakın bir şekilde takip edilmelidir. Eğer bu hastalık sinir köklerine ve omuriliğe bası yaparsa ameliyat ile ortadan kalkması gerekir. Omurilik üzerinde olan kronik bası, omurilik üzerinde geri dönüşü olmayan değişimlere sebep olabilir. Bu sebepten dolayı kuvvet kaybı gibi belirtiler açığa çıkabilir. Bu basıyı ortadan kaldırmak amacı ile ameliyat yapılması önerilir. Hastalığın ilerlemesini önlemek gerekir. Ameliyat yeri ise boyunda yer alan darlığın en çok nerede olduğuna bağlı olarak değişir.

Omurilik Kanal Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

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Erken tanının çok önemli olduğu bu hastalık çeşidinde özel cihazların yardımı ile omurgaya girilir ve kanal genişletme işlemi yapılır. Bazen tek taraftan bazen ise çok taraftan bölgeye girilerek sinir etrafının temizlenme işlemi sağlanır. Doğuştan olan darlıklarda ise kanalın çok büyük bir kısmı açılır. Bu tür ameliyatta sabitleme işlemi uygulanır. Hastanın durumuna göre nasıl bir ameliyat izleneceği ve yapılacağı hekime göre farklılık gösterir. Hastanın ameliyat sonrası değerlendirmeye alınması bu açıdan önem taşımaktadır.