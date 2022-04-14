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Stay 2. Ve 3. Hali Nedir? Stay Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Stay 2. Ve 3. Hali Nedir Stay Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce üzerinden çok sık duyulan kelimelerden biri olarak stay sözcüğü geliyor. Aynı zamanda İngilizcede cümle içerisinde yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Peki, stay 2. ve 3. hali nedir? Stay fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler üzerine bilgileri derledik.

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 Taşımış olduğu anlam ile beraber stay sözcüğü önemli bir kelimedir. Aynı zamanda 2. ve 3. hali üzerinden ele alınmak suretiyle cümle içerisinde kullanılır. Düzenli fiiller içerisinde yer alan Style sözcüğü, almış olduk takı ile beraber değerlendirilir. 

 Stay 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçe üzerinden bakıldığı vakit kalmak anlamı taşıyan sözcüğü, 2. ile 3. hali ile beraber, ‘-ed’ takısına sahiptir. 

 - Stayed

 - Stayed 

 Her iki hali üzerinden de aynı kelime ile beraber düzenli bir fiil olarak stay sözcüğünü kullanmak mümkün. Özellikle İngilizcede yaygın kullanılan önemli sözcüklerden biri olduğunu ifade etmek gerekir. 

 Stay Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İngilizce üzerinden bakıldı vakit düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki farklı biçim ortaya çıkar. Bunlardan biri olarak stay sözcüğü, düzenli fiil şeklinde cümle içerisinde kullanılır. 

 I stayed at her house 

 She has stayed with Jack 

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 Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi hem 2. hem de 3. hali ile beraber stay kelimesini kullanmak mümkün. Özellikle İngilizcede günlük yaşamda çok fazla kullanılan düzenli fiiller içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir.

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