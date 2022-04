Stay 2. Ve 3. Hali Nedir? Stay Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Taşımış olduğu anlam ile beraber stay sözcüğü önemli bir kelimedir. Aynı zamanda 2. ve 3. hali üzerinden ele alınmak suretiyle cümle içerisinde kullanılır. Düzenli fiiller içerisinde yer alan Style sözcüğü, almış olduk takı ile beraber değerlendirilir.

Stay 2. ve 3. Hali Nedir?

Türkçe üzerinden bakıldığı vakit kalmak anlamı taşıyan sözcüğü, 2. ile 3. hali ile beraber, ‘-ed’ takısına sahiptir.

- Stayed

- Stayed

Her iki hali üzerinden de aynı kelime ile beraber düzenli bir fiil olarak stay sözcüğünü kullanmak mümkün. Özellikle İngilizcede yaygın kullanılan önemli sözcüklerden biri olduğunu ifade etmek gerekir.

Stay Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İngilizce üzerinden bakıldı vakit düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki farklı biçim ortaya çıkar. Bunlardan biri olarak stay sözcüğü, düzenli fiil şeklinde cümle içerisinde kullanılır.

I stayed at her house

She has stayed with Jack

Haberin Devamı

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi hem 2. hem de 3. hali ile beraber stay kelimesini kullanmak mümkün. Özellikle İngilizcede günlük yaşamda çok fazla kullanılan düzenli fiiller içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir.