Statüko nedir? Statükocu kime denir

Özellikle pek çok farklı makale ya da yazılı kaynakta sık karşılaşılan kelimeler içerisinde statüko geliyor. Aynı zamanda bu kelimeden türemiş olan statükocu sözcüğü de bulunmaktadır.

Statüko Nedir?

Belli başlı farklı anlamları ile beraber Türkçede statüko şu anlamlara gelmektedir;

- Öteden beri sürüp gelen

- Öteden beri var olan

- Şu andaki durum

- Yürürlükte olan anlaşmalara göre olması gereken durum

Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber statüko pek çok resmi kaynakta kullanılan bir kelimedir. Özellikle birçok farklı sözleşme kapsamında taşıdığı anlam üzerinden değerlendirilen bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.

Statükocu Kime Denir?

Statüko ile beraber aynı zamanda bunun türemiş hali olarak statükocu sözcüğü bulunmaktadır. Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin anlamı, ‘Öteden beri sürüp gelen, var olan durumun değişmesini isteyen kişi’ şeklinde bir ifadeye sahiptir. Özellikle standart olarak belirlenmiş bir kural doğrultusunda, bu kural üzerinden işleyen durumun değişmesini arzu eden kişi olarak öne çıkar.

Halk arasında günlük yaşamda çok fazla kullanılmasa bile, pek çok resmi kaynakta değerlendirilen bir kelimedir. Aynı zamanda bazı değişimler konusunda onu gerçekleştiren kişi olarak da öne çıkar. Bu yönleriyle önemli bir yere sahiptir.