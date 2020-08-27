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Haber Giriş: 27.08.2020 - 03:39 | Son Güncelleme:

State ne demek? İngilizce State kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

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State ne demek? İngilizce State kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
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State kelimesi isimdir ve birden fazla anlam içermektedir. Aşağıda daha ayrıntılı olarak kelimenin incelemesi bulunmaktadır. İşte, state kelimesine ait tüm detaylar.

 

State kelimesi en çok konuşulan 1000 kelime ve en çok yazılan 2000 kelime arasında yer alan İngilizce bir kelimedir.

 State Ne Demek?

 1. Anlamı: Durum

 Bir kişinin veya bir şeyin fiziksel ya da zihinsel durumunu belirtir.

 Örnek Cümle: When this house is bought, it was in a terrible state. / Bu ev alındığında iyi korkunç durumdaydı.

2. Anlamı: Devlet

 Özellikle İngiliz İngilizcesi içerisinde devlet veya ülkenin politik kuruluşlarını ifade eder.

 Örnek Cümle: The state has prepared a fund for special cases. / Devlet acil durumlar için özel bir bütçe hazırladı.

3. Anlamı: Ülke

 Politik kuruluş olarak kabul edilen bir ülke.

 Örnek: EU member state / Avrupa Birliği’ne ait olan bir ülke

4. Anlamı: Resmî Tören

 Ülke yönetimi ile bağlantılı resmî tören veya aktivitelerin tamamını ifade eder.

 Örnek Cümle: the Queen’s first state visit here in 17 years. / 17 yıl içerisinde kraliçenin ilk ziyareti.

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