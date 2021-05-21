Startup nedir ve nasıl yapılır? Başarılı Start-Up örnekleri

Türkiye startup akımına biraz geç başlasa da zamanla bu alanda çeşitli çalışmalar yaparak başarılar elde etmiştir. Günümüzde çok popüler olan ve iş dünyasında kullanılan bu terim bilmeyenler için merak konusu olmuştur.

Startup Nedir ve Nasıl Yapılır?

Startup kelimesi İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise başlama demektir. Startup günümüz teknolojisine ayak uydurabilmesi amacıyla hızla ve esnek kurallar çerçevesinde hazırlanmaktadır. Startup B2C ve B'B sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

B'B iş modeli için hazırlanan startuplarda şirketlere doğrudan hizmet verilmektedir. Burada müşterilerin bir şirketin performanslarında yükselme olmasına yardımcı olmaktadır. Buna göre startuplar çok inovatif ve aynı zamanda güncel yönetim anlayışı ile çalışmaktadır.

Startup Kurulumu Nasıl Gerçekleşir?

Startup kurulumunda öncelikle doğru iş modeline odaklanmak gerekir.

Öncelikle faaliyet göstermek istediğiniz sektördeki ihtiyaçları belirleyip ona göre bir strateji belirlemeniz gerekmektedir.

Startup kurulum sürecinde olumlu ve olumsuz pek çok durumla karşılaşmanız mümkündür. Bunun için bu durumlara karşı da hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Startup kurulumunda başarılı olabilmeniz için işe yüksek bütçeler ile girmenize gerek yoktur. Bunun aksine bütçe kontrolü ile yola çıkmanız çok daha başarılı olmanıza olanak sağlayacaktır.

Startup kurulumundan önce düzgün bir network ağı kurup çalışacağınız kişi ve firmaları belirlemeniz de bekleme stresi yaşamamanız için oldukça etkilidir.

Girişimcilik ile startup çoğunlukla birbirine karıştırılan kavramlardır. Girişimcilikte kişiler belli bir sermaye ile kendi işletmelerini sıfırdan kurarlar. Girişimcilikte KOSGEB gibi devlet yardımları alabilmeniz de mümkündür.

Girişimcilik pek çok alanda faaliyet gösteren işlerde uygulanabilmektedir. Startup'ta ise gelişme ve büyüme amacına göre çok daha iddialı olan iş girişimleri için kullanılan bir kavramdır.

Başarılı Startup Örnekleri Nelerdir?

Yeni girişimcilere sunulan startup örnekleri, girişimcilere yol göstermesi sebebi ile oldukça önemlidir. Çeşitli startup başarı örnekleri bulunmaktadır.

Amazon: amazon tüm dünyada günlük olarak yaklaşık 3 milyar kişi tarafından kullanılan bir satış sitesidir. Bu site üzerinden satıcılar daha fazla müşteriye, müşterilerde daha fazla satıcıya ulaşabilmektedir.

Onedio: Onedio B2C formatına örnek olarak gösterilebilen bir startup modelidir. Burada üretilen çeşitli içerikler her türlü insana hitap etmektedir. İnternette vakit geçirmeyi seven kişiler bu platformda oldukça eğlenceli vakit geçirebilmektedir.

Getir: Getir uygulaması sayesinde insanlar android ve IOS telefonlardan ihtiyacı olan ürünleri sipariş verebilmektedir. Bu siparişler evden çıkmanıza gerek kalmadan kapınıza kadar gelir. Uygulama sayesinde giyim, oyuncak, gıda, kişisel bakım ürünleri, elektronik gibi pek çok alanda ihtiyaç duyduğunuz ürünleri sipariş edebilirsiniz.

Gardrops: Kişilerin az kullanılmış ikinci el ürünlerini sattıkları bir platform olarak faaliyet göstermektedir. Böylece giymediğini kıyafetleri ya da kullanmadığınız ürünleri satıp nakit elde edebilmeniz mümkündür.

FitWell: Bu uygulama ülkemizin en başarılı Startup projelerinden biri olması ile bilinmektedir. Kilo vermek isteyen kişiler bu uygulama üzerinden kişiye özel egzersizler yapabilmektedir.

9GAG: Bu uygulamada takipçilerin hazırlamış olduğu içerikler sunulmaktadır. Yeni nesil mizah anlayışının yer aldığı bu uygulamada insanlar eğlenceli vakit geçirebilmektedir.

Iyzio: Ülkemizde en çok kullanılan yerli ödeme sitemi olarak bilinir. Bu ödeme sistemini pek çok ünlü şirket kullanmaktadır. Kolay entegre olması ve güvenli ödeme nedeniyle ticari yatırımların dışında kuluçka merkezi olarak da kullanılır.

Sinemania: Bu uygulama üzerinden film seansları ile bilet fiyatları kolaylıkla kontrol edilmektedir.