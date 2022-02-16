Stant nedir, ne anlama gelir? Stant kelimesi TDK sözlük anlamı

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Stant kelimesi, günlük hayat içerisinde sıklıkla duyabileceğiniz veya kullanabileceğiniz kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Stant kelimesi aynı zamanda sergilik olarak da kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Stant kelimesi oldukça fazla karşılaşılan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir.

Stant Nedir, Ne Anlama Gelir?

Stant kelimesi, bir fuarda ya da sergide malların sergilendiği yer olarak ifade edilebilmektedir. Özellikle fuar alanlarında görülmekte olan stantlar birçok farklı yerde kullanım alanı bulmaktadır. Stant kelimesinin anlamının sergilik olduğunu söylemekte mümkündür.

Avm içerisinde satış yapan stantlar bulunmaktadır. Bu şekilde ürünleri stant üzerinde sergilemek ve satışa sunmak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda stantların en fazla görüldüğü yerler ise fuar alanları olarak bilinmektedir. Firmaların ürünlerini sergilemek için kullandıkları stantlar birçok farklı yerde kullanılmaktadır.

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Stant Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Stant kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam sergilik olarak bilinmektedir. Stant kelimesinin aynı zamanda at yarışlarında seyirci tribünü manasına gelmekte olan bir kelime olarak da bilinmektedir. Stant denildiği zaman ürünlerin sergilendiği yeri ifade etmek için kullanılan bir kelime olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır.

Stant kelimesi Türk dil kurumu sözlük anlamı olarak durma, duruş ve pozisyon manalarına da gelmektedir. Aynı zamanda sözlükte stant kelimesi pazar tezgahı anlamına da gelmektedir. Genel olarak fuar alanlarında kullanılmakta olan stantlar, günlük hayatta da birçok yerde karşınıza çıkabilecek olan bir kelime olma özelliğine sahiptir.