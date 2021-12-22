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Stant ne demek, ne anlama gelir? Stant kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Stant#Stant Ne Demek
Stant ne demek, ne anlama gelir Stant kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatın içinde sık sık karşılaştığımız kelimeler arasında stant kelimesi de yer alıyor. Bu kelimeyi ilk defa duyan pek çok kişi ise kelimenin anlamını merak ediyor ve araştırma gereksinimi duyuyor. Stant kelimesi, TDK sözlüğünde sıkça araştırılıyor. Stant ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Stant kelimesi, günlük hayatta insanların çok sık kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. İngilizce kökenli olan bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 Stant Ne Demek?

Stant kelimesi, dilimizde çok sık kullanılıyor. Bu kelime, sergilik anlamına gelir. Aynı zamanda stant kelimesi, ingilizce kökenli bir kelimedir. Stant kelimesi, at yarışlarında seyirci tirbünü de ifade eder.

Stant Ne Anlama Gelir?

Stant kelimesi, sergilik anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde çok uzun yıllardır kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Stant kelimesi, sergicilik anlamına da gelir. Stant kelimesi, cümlenin içinde kullanılış şekline göre de anlam kazanır.

Stant Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Stant kelimesi, dilimizde hem sosyal medyada hem de günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Stant kelimesi, İngilizce kökenli bir kelimedir. Stant kelimesinin TDK'daki anlamı ise, sergilik ve at yarışında seyirci tribünü anlamına gelir. Bu kelime, genellikle stand, sıtand şeklinde pek çok kaynakta yanlış yazılıyor. Bu nedenle de yazım yanlışı yapmamak için kelimenin gerçek anlamını ve kelimelerin doğru yazılışını çok iyi bilmeniz gerekir.

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