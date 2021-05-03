Stalingrad Savaşı Tarihi Ve Özeti - Stalingrad Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Stalingrad Savaşı İkinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesinde gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu savaş oldukça büyük yankı uyandırmıştır. Öyle ki Stalingrad Savaşı, İkinci Dünya Savaşı’nı değiştiren bir savaş olarak nitelendirilmektedir.

Stalingrad Savaşı Nedir? Stalingrad Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Stalingrad Savaşı İkinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephede Nazi Almanya’sı ve onun müttefikleri Güney Rusya’da bulunan Stalingrad şehrinin kontrolünü ele geçirmek için Sovyetler Birliği ile yaptıkları savaştır. Savaş sırasında korkunç bir şekilde göğüs göğse çarpışmalar yapılmıştır. Savaş sırasında doğrudan siviller de hedef alınmış ve çeşitli hava saldırısı düzenlenmiştir. Bu savaş tüm dünyadaki savaş tarihleri arasında en kanlı olan ve en büyük olan savaşları arasında yer edinmiştir.

1942 yılının ilkbahar aylarında Almanlar Sovyetler Birliğini ele geçirmek için düzenlemiş oldukları Barbarossa operasyonunda başarısız olmalarına rağmen Sovyetler Birliğine ait olan oldukça büyük bir kara parçasını ele geçirmişlerdir. Baltık Devletleri, Ukrayna ve Belarus bu oldukça büyük olan alan dahildi. Alman ordusu doğu tarafında cephe hattını kuzey tarafında bulunan Leningrad ile güneyde bulunan Rostav’a kadar olan alanda başarılı şekilde ellerinde tutuyorlardı.

Çok sayıda kayıp olmasına rağmen Hitler 1942 senesinin kışından sonra Kızıl Orduyu yenebileceğine oldukça emindi. Kış şartlarının zorlaması ile iki tarafta da ağır kayıplar verildi. Yaz ayında tekrar harekete geçildi hızla ilerleyen Almanya havadan Stalingrad’a saldırdı. Kızıl ordu pes etmedi ve karşı saldırıya geçti. Sovyet askerleri Almanları kuşatmayı başararak, Almanları abluka altına aldı. Oldukça büyük kayıplar verilmesine rağmen savaş Sovyetler birliği aleyhinde sonuçlandı. Almanlar geri çekilmek zorunda kaldı.

Stalingrad Savaşı Tarihi

Stalingrad Savaşı 23 Ağustos 1942 günü ile 2 Şubat 1943 günü arasında gerçekleşmiştir.

Stalingrad Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Stalingrad Savaşı Tarafları

Stalingrad Savaşı Nazi Almanya’sı ve Sovyetler Birliği arasında gerçekleşmiştir. Rusya’nın Stalingrad şehrinde gerçekleşmiştir.

Stalingrad Savaşı Nedenleri

1941 senesinin 22 Haziran günü Almanlara ait birliklerin sınırı geçmeleri ile Alman Rus savaşı, Alman zırhlılarının hızla ilerlemesi ile devam etmekteydi. Kuzey’de Almanlar Liningrad’ı kuşatmışlardı. Hitlerin verdiği talimatla şehre yönelik olan taarruzlarını durdurarak kuşatma durumunda kalmışlardı. Hitler merkezde Moskova’yı almak konusunda oldukça ısrarcıydı. Fakat Kızıl Ordunun inatla sürdürdüğü direnişin karşısında Alman ilerleyişi Moskova’nın varoşlarında durduruldu.

Alman birlikleri güneyde de Kiev’i ele geçirmişlerdi. Almanlara karşı ağır kayıplar veren Sovyetler Birliği kış koşulları sebebi ile ilerleyişi durdurdu. 1942 yazında her iki tarafta ikmal depolarını kuvvetlerini takviye ederek harekat için hazırlıklara geçti. Stalingrad şehrine doğru Almanlar ilerledi.

Stalingrad Savaşının Sonuçları

Stalingrad Almanya’nın doğu bölgede gidebilecekleri en son bölge olmuştur. Sovyetler Birliğinin zafer kazanması 2. Dünya savaşının yönünü tekrar belirlemiştir. Alman orduları yayılma politikasını durdurdu. Almanya’nın kaybettiğini gören müttefikler için büyük bir moral olmuştur.

Stalingrad Savaşının Önemi

Stalingrad savaşı yalnızca görkemli oranlarda değil, aynı anda oldukça ehemmiyetli olan politik öneme sahipti. Stalingrad savaşı ile çok kanlı ve büyük bir savaş tarihte gerçekleşmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı için oldukça önemli bir dönüm noktası oldu. Stalingrad Savaşından zaferle ayrılan Sovyetler Birliğinden hemen sonra, İnsanlar faşizm karşısında zafer umudu kazanmış oldu.