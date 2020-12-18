Stajyer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Stajyer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle farklı bölümlerde okuyan pek çok öğrenci stajyer ne demek olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Eğitim alırken yavaş yavaş anlaşılmaya başlanan ve duyulan stajyer, mesleğe başlamadan önce gerçekleştirilen bir süreç olarak da öne çıkmaktadır. Stajyerin ne olduğu ve ne iş yaptığı, nasıl stajyer olunabileceği konusunda bilgiler büyük öneme sahiptir.

Stajyer Nedir?

Öğrenim süresi içerisinde elde edilen her türlü bilginin, teorik ve pratik olarak profesyonel ortamda deneyimlemeye stajyer denmektedir. Özellikle stajyerin yeteneklerini değerlendirmek, bu yetenekleri eğitmek ve değerlendirerek tecrübeli hale getirmek de firmaların görevidir.

Stajyer Ne İş Yapar?

Stajyer okuduğu bölüm kapsamında ilgili sektör üzerine çalışma hayatına girer. Bu çalışma hayatı gerçek bir çalışan olarak ele alınmaz. İlgili işi deneyimlemek, profesyonel hale getirebilmek için tecrübe sağlamaktır. Bu kapsamda stajyer ise kabul edildiği bir firma kapsamında belirli bir sürü ona verilen görevleri yerine getirir ve tecrübe kazanır.

Stajyer Nasıl Olunur?

Kişinin mezun olduğu bölüm veya mezuniyet derecesine bağlı olarak stajyer olmak çeşitlilik ve tür üzerinden değişkenlik gösterir. Bu konuda akla gelebilecek birçok farklı meslek grubu üzerine stajyer olmak mümkün. Genel olarak öğrenim görürken stajyer olunur. İkinci veya üçüncü sınıftayken ilgili meslek üzerinden firmalara başvurmak ve kabul edilmek yeterlidir. Böylece ilgili meslek üzerinden kişi staj yapma hakkını elde eder ve stajyer olur.

Stajyer Olma Şartları

Stajyer olmak için o meslek grubu kapsamında eğitim almak gerekmektedir. Bu doğrultuda hem mezun olduktan sonra hem de eğitim esnasında stajyer olunabilir. İlgili belge ya da referans üzerinden stajyer olmak mümkündür. Tabii firmanın şart ve koşulları değişkenlik gösterdiği için, bu başvuruyu yapacak kişinin koşulları kabul etmesi gerekmektedir.

Stajyerin Görevleri Nelerdir?

Stajyerin görevleri iş sahasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sektörel bazda stajyerlerin görevleri şu şekilde ortak olarak ele alınabilir;

- Büro görevleri için dosya tutmak, not almak, fotokopi veya faks işlemleri ile belge düzenleme gerçekleştirmek.

- İlgili iş konusunda gerekli materyalleri ve bilgileri toplayarak hazır hale getirmek.

- Firmaların takibini güncel hale getirmek.

- E posta ya da sosyal medya ile beraber web üzerinden yazışmaları takip etmek.

- İlgili meslek doğrultusunda bilgi ve becerileri sahaya yansıtmak.

- Veri tabanı ile beraber giriş bilgilerini kayıt altına almak.

Stajyer Maaşları

Stajyer maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Bu konuda herhangi bir sınır ya da limit bulunmaz. Firmanın bulunduğu sektöre bağlı şekilde farklı maaşlar ortaya çıkabilir. Bu maaşlar genel olarak asgari ücretin altında olurken asgari ücret üzerinde de olabilir. Aynı zamanda kişinin deneyim ve tecrübesi ile beraber çalışma süresi veya işin durumuna bağlı olarak maaşlar farklılık gösterebilir.

Stajyer İş İmkanları

Stajyer iş imkanları sınırsızdır. Çünkü öğrenci ya da mezun olduktan sonra kişi ilgili meslek grubu üzerinden pek çok farklı firmada çalışma imkanı elde eder. Burada önemli olan kişinin yapacağı başvuru ile beraber kendi becerileri üzerinden kabul edilmesidir. Özellikle istek ve arzusu ile beraber diploma derecesi ya da referans, güvenilir ve kaliteli bir firma bünyesinde staj yapma imkanı sağlar. Böylece mezun olduktan sonra ya da stajın ardından aynı firmada çalışmaya başlama olanağı elde edilir.