Staj zorunluluğu olan öğrencilere muafiyet de var sınav da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklamalarda bulunarak staj yapma zorunluluğu olan okullardaki öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini netliğe kavuşturdu. YÖK’ten gelen açıklamayı Hürriyet Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı, geçtiğimiz hafta köşesine taşımış, şu bilgileri paylaşmıştı:

“Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar ‘şeffaf ve denetlenebilir’ olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Bu konuda üniversitelere talimat verildi. İsteyen üniversite online staj da yaptırabilir.”

Bunun ardından beklenen bir diğer açıklama da MEB’ten geldi. MEB, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını bu şekilde tamamlayarak staj yapma zorunluluğu olan öğrencilerin nasıl bir yol izleyeceğine açıklık getirdi.

STAJ BİTİRME SINAVI YAPILACAK

MEB'den yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak" diye belirtildi.