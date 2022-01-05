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Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl uzatıldı

#2021-2022#Resmi Gazete#Milli Eğitim Bakanlığı
Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin 2021-2022 eğitim yılından itibaren 5 eğitim yılı uzatılmasına karar verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan habere göre; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde 50’sinden az olamayacağına dair süre bu yıldan itibaren 5 yıl uzatıldı.  Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin sürenin de aynı şekilde uzatıldığı açıklandı.

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Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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#2021-2022#Resmi Gazete#Milli Eğitim Bakanlığı

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