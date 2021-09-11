Stadyumda mezuniyet sevinci

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki stadyumda düzenlenen törene, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu, yeni mezunlara çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Törenin sponsorlarından TİM adına konuşan başkan İsmail Gülle, mezun öğrencilere Türkiye'nin ihracatına katkı yapacak yenilikçi projeler üretmeleri tavsiyesinde bulundu.

İTÜ'den 39 yıl önce mezun olan Gülle'ye kaybolan diplomasının yenisi, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu tarafından verildi.

Prof. Dr. Koyuncu ile TİM Başkanı Gülle'nin konuşmalarının ardından mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ile öğretim üyeleri, fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi. Bu sırada bölümlerini birinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencilerin isimleri okundu.

Törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan oğlu Mehmet Asım Özvar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile AK Parti İl Başkanı Kabaktepe'nin Şehir Planlama ve Mimarlık Bölümü'nden mezun olan kızı Ravza Kabaktepe de diplomalarını aldı.

Tören, öğrencilerin kep atma seremonisinin ardından düzenlenen konserle sona erdi.