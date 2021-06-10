Sscb Nedir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ne Zaman Yıkılmıştır? Sscb Tarihi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kısaca SSCB olarak bilinmektedir. Dünya genelinde önemli bir toprak dilimine sahip olan devletlerdendir.

SSCB Nedir?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olan tüm devletlere kısaca SSCB denilmektedir. SSCB tam olarak 15 cumhuriyetten ve 12 tane bağımsız devletten oluşmaktadır. Tarihte bu birlik bağımsız devletler topluluğunun da kurucularıydı. SSCB dünya tarihinde ki en büyük birliklerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu devletlerin o zaman ki para değeri ise Sovyet rublesi idi. SSCB iki tane dünya savaşı görmüş olan bir devlet birliğidir. Bu birlik yıkıldıktan sonra ortaya 15 yeni devlet çıkmıştır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ne Zaman Yıkılmıştır?

SSCB birliği 1991 yılında tamamen yıkılmıştır.

SSCB Tarihi

SSCB 30 Aralık 1922 yılında imzalanan Kuruluş Antlaşması ile birlikte kurulmuştur. Kurulduğu anda büyük bir devlet olma yolunda ilerlemiştir. SSCB kurulduktan tam 19 yıl sonra Almanların istilasına uğramışlardır. Alman istilasında büyük yara alan SSCB tam olarak 4 yıl boyunca Almanlar ile savaşmışlardır. SSCB'nin dönüm tarihi olarak bilinmektedir. İkinci dünya savaşında zafer ilan etmişlerdir. İlk kez bu devlet kurulduğunda lider Vladimir Lenin idi. Lenin tam olarak 2 yıl boyunca devletin başında kalmıştır. 1924 yılında SSCB'nin başına Josef Stalin geçmiştir.

Josef Stalin döneminde SSCB adeta altın tarihini yaşamıştır. Bu dönemde başarılı işlere imza atan SSCB ikinci dünya savaşından da zaferle ayrılmıştır. SSCB'nin Stalin'den sonraki lideri ise Nikita Krusçev olmuştur. Krusçev devleti tam 1 yıl idare etmiştir. Sovyetler Birliği sosyalizm ile birlikte yönetilmekteydi. Devletin yönetiminde bu ideoloji hakimdi. Sovyetler birliğinin telefon kodu +7'idi. Trafik bu devlette sağ taraftan akmaktaydı. Döneminde Dünya'nın en güçlü devletleri arasında yer almaktaydı. Sovyetler Birliği 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. Son olarak ana yasasını ise 1977 yılında yapmıştır.

Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova’ydı. İkinci dünya savaşında Almanya ile önemli bir mücadeleye girişmişlerdi. 1939 yılında Hitler ile bir saldırmazlık paktı imzalanmıştır. Dönemin devlet başkanı olan Josef Stalin Nazileri bu dönemde çok büyük bir tehdit olarak görüyordu. Ülkenin güvenliğini temin etmek için bu paktı imzalamak zorunda kaldı. 1939 yılına geldiğimizde ise Moldova, Letonya, Estonya ve Litvanya'da Sovyetler birliğine bağlanmaya karar verdi. Bu dönemde Sovyetler iyice genişledi ve büyüdü. Topraklarını bir bir arttıran Sovyetler birliği nihayetinde 15 birlik ve cumhuriyetten oluşmaktadır.

Almanya Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktı imzaladıktan sonra bu anlaşmaya 2 yıl bağlı kalmıştır. 1941 yılında SSCB'ye ilk saldırılarını gerçekleştirmişlerdir. Almanlar bu savaşı yazın başlattı. Çünkü iklim koşullarını düşünerek daha kolay ülkeyi ele geçireceğini düşündüler. İlk saldırıdan sonra önemli bir Sovyet birliği toprağını ele geçirdiler. Bu saldırıya Ruslar hazırlıksız yakalanmıştı. Bundan dolayı ani bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Stalin imzalamış olduğu saldırmazlık paktına güveniyordu. Bu ani saldırıya karşı ise büyük şok yaşadı. 1991 yılının Temmuz ayında Varşova paktı çözüldü. Daha sonra 22 ağustos darbesi geldi. Tam olarak 26 Aralık 1991 yılında ise bu devlet yıkıldı. Yıkıldıktan sonra aşağıdaki devletler oluştu;

Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Estonya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Letonya, Litvanya, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan ve Rusya