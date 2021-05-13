Spss Nedir Ve Ne İşe Yarar? Spss Nasıl Kullanılır

SPSS adıyla anılan bilgisayar programı, veri analizi yapmak için kullanılır. Programın basit ve kullanışlı olması pek çok farklı alanda kullanımına da izin verir.

SPSS Nedir ve Ne İşe Yarar?

SPSS, ilk olarak 1968 yılında geliştirilmiş olan bir programdır. Bu program, bilgisayar üzerinde veri analizi yapmaya imkan tanır. Bunun dışında grafik çizme, çizelge oluşturma, analiz ve verileri işleme, istatistik verilerine bakma, bilgileri kaydetme ve depolama gibi farklı işlemlerin yapılmasına da izin verir. Programın çok yönlü amaçlarla kullanılabilir olması farklı alanlardaki kurum ve kuruluşlar için ideal program olmasını sağlamıştır.

SPSS genellikle sosyal bilimler alanında kullanılan bir programdır. Bunun dışında sağlık, tekstil ve eğitim gibi farklı sektörlerde de kullanımı yaygındır. Şirketlerin pazar araştırmalarını sağlıklı ve gelişmiş bir şekilde yapmaları için önemli olan SPSS programı şirket anketlerinin analiz edilmesine de yardımcı olur.

SPSS programı, istatistik verilerine bağlı analizlerin yapılmasını sağlayan bir programdır. Bu nedenle veri araştırmasına, analizine ve girilen verileri sonuca bağlamaya yarayan son derece kullanışlı bir programdır. Çoğu işletme ve istatistik fakültesinde eğitimi de verilen SPSS programı, eğitim alanında kullanıma da uygundur.

SPSS Nasıl Kullanılır?

SPSS bilgisayar üzerinden kullanılan bir programdır. SPSS programının bilgisayarda çalışması için öncelikle bilgisayarın işletim sisteminin programa uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekir. İstatistik konusunda ön bilgisi olan kimselerin kolayca kullanacağı bu programda veri girişi yapmak ve daha sonra istenen sonuca ulaşmak mümkündür.

Ancak SPSS programının kullanılmasında özgün olmak oldukça önemlidir. Herhangi bir anketin, araştırmanın ya da analizin doğru sonucu vermesi için hangi işlemlerin yapılmasının gerektiğinin iyi belirlenmesi gerekir. Taklit ya da kopya alınarak işlem yapıldığında SPSS programından doğru sonuç almak mümkün olmaz. Bu nedenle programın kullanımında özgünlük büyük önem taşır.