Spor Yöneticiliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Spor yöneticiliği bölümünü tercih edecek olan kişilerin sporu seven, lider ruhlu, yeniliklere açık, disiplinli ve iletişim becerisi yüksek kişiler olması gerekir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan çok yeni bir bölüm olmasına rağmen büyük ilgi gören bir bölümdür. Spor yöneticiliği bölümünde okuyacak kişilerin spor ile yakından ilgilenmesi, liderlik ruhuna sahip olması ve insan ilişkileri iyi olması gerekir. Spor yöneticiliği bölümü mezunu olan kişiler pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Nedir?

Eskiden günümüze kadar spor çok önemli bir faaliyet olarak gelmiştir. İnsan sağlığı ve gelişimi açısından her insanın bazı kurallar çerçevesinde spor yapması gerekir. Spor yöneticiliği bölümü mezunları, lider ruhlu öğrencilere eğitim verir. Bu bölümden mezun olan kişiler, spor ile ilgilenen alanların yönetiminden sorumlu olur.

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Spor yöneticiliği bölümü mezunları, spor alanında yöneticilik yapar. Bu kişiler genellikle kurum ve kuruluşlarda eğitmen olarak ya da antrenör olarak da görev yapabilir. Bunun yanında bu bölüm mezunları üniversitede akademik kariyerine devam ederek akademisyen olarak görev yapabilir. KPSS’ye girerek çeşitli kadrolarda memur olarak görev yapma imkanı da bulabilir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Spor Yöneticiliği Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü okutan bazı üniversiteler öğrencilere bir yıl da hazırlık sınıfı okuttuğu için eğitim süresi 5 yıla çıkabiliyor. Bu bölümde okuyan kişiler, lisans öğrenimini bitirdikten sonra ‘‘Spor Yöneticiliği Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanarak “Spor Yöneticisi” unvanı ile çalışma hayatına adım atıyor.

Spor Yöneticiliği Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Spor Yöneticiliği bölümü Okumak isteyen kişilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan alması gerekiyor. Bunun yanında özel bir yetenek ve gereksinim gerektiren bir bölüm olan spor yöneticiliği bölümünü okuyacak olan kişilerin lider ruhlu, spor ile arası iyi, iletişimi ve eğitim kapasitesi yüksek kişiler olması gerekir. Bu bölümü okuyacak kişilerin yönetim kabiliyeti yüksek olması gerekir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Spor Yöneticiliği bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okumak için İngilizce bilmeniz gerekmiyor. Fakat bazı üniversitelerde öğrencilere bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Spor Yöneticiliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Spor Yöneticiliği Bölümü, TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde uygulamalı dersler de gösteriliyor.

Spor Yöneticiliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

l Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi

l Spor Biliminde Araştırma Teknikleri

l Sporda Örgütsel Davranış

l Sporda Etkinlik Yönetimi

l Atletizm

l Sporda Etkinlik Yönetimi

l İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi

l Yaşam Boyu Spor

l Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş

l Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Spor Yöneticiliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kamu kurumunda ve kuruluşta çalışabilir. Sporla ilgili kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektörde hizmet verir. Bu kişiler, genellikle eğitmen ya da antrenör olarak görev yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Spor Yöneticiliği bölümü okuyan kişiler, kamu kurumlarında, spor ile ilgili faaliyet gösteren özel kurumlarda, okullarda ve spor salonlarında görev alabilirler. Spor yöneticileri, gerekli yeterlilikleri yerine getirdiği takdirde spor danışmanlığı da yapabilir. Aynı zamanda akademisyen ve memur olarak da görev yapabilirler. Spor yöneticilerinin başlıca çalışmayı tercih ettiği bölümler ise;

l Okullar

l Spor takımları

l Gençlik ve Spor Bakanlığı

l Bireysel Antrenör

Spor Yöneticiliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

l BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

l ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

l FIRAT ÜNİVERSİTESİ

l GAZİ ÜNİVERSİTESİ

l KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

l İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

l OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

l ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

l PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

l DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)

l ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

l SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

l FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

l KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

l ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE)

l AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

l AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

l KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

l KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

l ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)