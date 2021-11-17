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Spor hekimliği nedir, hangi hastalara bakar? Spor hekimliği Türkiye'de hangi üniversitelerde var?

#Spor Hekimliği#Fizik Tedavi#Tıp Fakültesi
Spor hekimliği nedir, hangi hastalara bakar Spor hekimliği Türkiyede hangi üniversitelerde var

Hem tedavi edici hem de koruyucu hekimlik uygulamalarının hepsini içerisinde barından multidisipliner bir uzmanlık dalıdır. Bu kadar çok yönlü olmasından dolayı son zamanlarda sıklıkla araştırılan bir konu haline gelmiştir. Peki, Spor Hekimliği nedir, hangi hastalara bakar? Spor hekimliği Türkiye'de hangi üniversitelerde var sizin için tüm detayları ile derledik.

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Spor etkinliği yaparken ya da egzersiz yaparken fiziksel yaralanmalar sonucu bir spor hekimi tarafından muayene edilmeniz gerekebilir. Bunun sebebi, amatör ya da profesyonel bir şekilde spor yapan kişilerin sağlıklarının korunması ve bu bilim dalı sayesinde yapılmaktadır. Birçok sağlık ana bilim dalının kombinasyonu şeklinde olduğundan dolayı son derece önemli bir bilimdir.

 Spor Hekimliği Nedir?

 Spor hekimliği, amatör ya da profesyonel sporcuların sağlıklarının devam etmesi ve onların herhangi bir fiziksel yaralanmaları sonucunda kısa süre içerisinde iyileşebilmelerini sağlayabilmek amacı ile faaliyet gösteren bir bilim dalıdır. Spor ve egzersizler sonucunda oluşan kırıklar, çıkıklar, burkulmalar gibi akut travmalar dahil olmak üzere pek çok fiziksel sakatlanmaların ve hasarların tedavi edilmesini gerçekleştirir. Fizik tedavi, ortopedi, kardiyoloji gibi ana bilim dallarının önemli bir kombinasyonudur.

 Spor Hekimliği Hangi Hastalara Bakar?

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 Spor hekimliği, egzersiz biyokimyası ve fizyolojisi, sportif rehabilitasyon, iç hastalıkları ve spor travmatolojisi gibi durumlara odaklanır ve sporcuların düzenli dinamik ve statik muayenelerini gerçekleştirir. Sporcuların performanslarını ölçer ve takibini yapar, yaralanmaların olma nedenini araştırır ve kişilerin eski performanslarına kısa süre içerisinde tekrar dönmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda astım, obezite, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların tedavin edilmesinde ya da önlenmesinde etkin rol oynar ve hastalara egzersiz planlamaları yapar ve uygulamaları gerçekleştirir.

 Spor Hekimleri Türkiye'de Hangi Üniversitelerde Var?

 - Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Ahi Evran Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Gülhane Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Atatürk Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Bezmialem Vakıf Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

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 - Bursa Uludağ Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Meram Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Dokuz Eylül Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Erciyes Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 - Süleyman Demirel Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Spor Hekimliği Anabilim Dalı

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 Spor Hekimliğinin Amaçları Nelerdir?

Aktivite yapan kişinin ya da sporcunun zinde tutularak olası bir sakatlanmanın önüne geçilmesini sağlamak,

Sakatlanmış olan sporcunun belirli fiziksel tedavileri yapmasını sağlamak,

Sakatlanan sporcunun fizik tedavi sürecinin yanı sıra psikolojik olarak tedavi edilmesi için zemin hazırlamak,

Spor yapan kişilerin giydikleri elbiselerin ve ayakkabıların, sporcu için iyi bir verim sağladığından emin olmak,

Antrenmanlarda ya da müsabakalarda sporcunun izlenmesi sağlanarak ona göre antrenman planı oluşturmak ve uygulamalara katılmak,

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Sakatlıktan kurtulan sporcunun gerekli olan kondisyon çalışmaları belirlemek ve düzenlemek, sporcunun olabilecek en kısa zaman diliminde tekrar müsabakalara dönebilmesini sağlamak ve bu nedenle uygun tedaviyi belirlemek. 

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#Spor Hekimliği#Fizik Tedavi#Tıp Fakültesi

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