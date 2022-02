Spor da yaparım kariyer de: Spor ve akademik başarı

Haberin Devamı

Bu bilginin doğruluğunu bilen ve çocuklarını bu bilinçle yetiştiren ailelerin sayısı her geçen gün artsa da henüz yeterli değil. Maalesef bu oranın artmasına engel teşkil eden önemli bir nokta da “doğru bildiğimiz yanlışlar”. Bu yanlışlardan biri bazı ebeveynlerin spora ayrılan zamanın çocukların akademik başarı yolundaki motivasyonlarını azalttığı ve akademik başarılarının olumsuz etkilendiği düşüncesine sahip olmaları. Bu yanlış düşünce çocukların yaşam boyu spor alışkanlığı edinmelerinin önündeki en kritik etken.

FİZİKSEL HAREKETSİZLİK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; fiziksel hareketsizlik küresel ölüm nedenleri arasında dördüncü önemli risk faktörü. Bununla birlikte hareketsiz yaşamın sağlık sistemlerine maliyeti 45 milyar Euro’ya ulaştı. COVİD-19 pandemisiyle birlikte tamamen izole ve hareketsiz yaşam sürecinin olumsuz etkileri ilerleyen yıllarda bu rakamları daha da arttıracağını unutmamalıyız. Hedef ve başarı odaklı sosyal bir olgu olan spor, disiplinli bir süreç. Sporun fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişime katkısı yapılan birçok çalışma ile ortaya konuldu. Spor çocukları kendiliğinden hedef koymaya ve başarmaya güdüler, sistemli, düzenli ve disiplinli yaşam alışkanlıkları edinmelerini sağlar. Bu nedenle okul başarısı ile ilgili endişe duyan veya sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara, uzmanlarında ilk önerisi spor eğitimidir. Bu şekilde yaşamaya başlayan bir çocuğun yaşamının içinde de aynı düzen gözlemlenir.

SPOR HAYAT BAŞARISINI POZİTİF YÖNDE ETKİLER

Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuğun mutluluğu, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri ile de arkadaşları içinde saygın bir yeri olur. Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir bu da hayat başarısını pozitif yönde etkiler. Beyin görüntüleme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalarda fiziksel aktivitenin bilişsel işlevlerden sorumlu bölgeleri değiştirdiği, orta ve yüksek şiddetli egzersiz beyin için gerekli besin maddelerini sağlayan kan akışını anlamlı bir şekilde artırdığı gerçeği bilişsel kazanımlar adına son derece önemli. Zira koşu bandında 20 dakika hızlı yürümenin ergenlerin okuduğunu anlama becerisini olumlu etkilediği unutulmamalı.

BEDEN EĞİTİMİ AKADEMİK PERFORMANSI ARTTIRIR

ABD’deki Illinois-Champaign Üniversitesi’nde yapılan deneysel bir çalışma, okul sonrası her gün 40 dakikalık fiziksel aktivite programına katılan 7-9 yaş aralığındaki çocukların dikkati de içeren temel bilişsel becerilerinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bununla birlikte beden eğitimi dersleri ile akademik performans arasındaki ilişkinin incelendiği birçok çalışmanın ortak sonucu beden eğitimi derslerine katılımın artıkça akademik performansın da arttığı yönünde. Sporcu olan ve olmayan öğrencilerin, genel not ortalamaları, devamsızlıkları, disiplin problemleri, okullarını bırakma ve mezun olabilme durumları karşılaştırıldığında sporcuların genel not ortalamalarının daha iyi, devamsızlık oranlarının, disiplin sorunlarının ve okul bırakma durumlarının daha az, mezuniyet durumlarının daha fazla olduğu görülüyor. 4 bin 690 öğrenci üzerinde spora katılım ile akademik başarılarının değerlendirildiği araştırmada, Akademik olarak kendilerini daha başarılı bulan katılımcıların yüzde 87,5’sinin sportif aktivitelere daha çok katılan öğrenciler olduğu görülüyor.

SPOR KİŞİLİK KAZANMAYA YARDIMCI OLUR

Spora katılımın kişilik üzerine ve kişiliğinde akademik başarı üzerine etkisinin incelediği araştırma sonuçlarında düzenli spora katılımın öğrenciler üzerinde sorumluluk duygularını, açıklık özelliklerini arttırdığı, dışa dönük bir kişilik kazanmalarına yardımcı olduğu tespit edildi. Bununla birlikte dışa dönüklük ve açıklık özelliği arttıkça akademik başarının da arttığı görülüyor. Kısacası, sportif faaliyete katılan ve düzenli olarak devam eden çocukların okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında olumlu değişimlerin olduğu unutulmamalı.

