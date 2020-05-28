Spor bilimlerinde genç yetenekler yetiştirilecek

Basketbol Milli Takım kaptanlığı, Basketbol Milli Takım Menajerliği, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı, FIBA Avrupa Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Erdenay, eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrası dönemde de bu bölümlerde eğitim görmüş öğrencilerinin yanlarında olacaklarını vurguladı.

'İYİ BİR SPORCU İÇİN SAĞLAM KAFAYA İHTİYAÇ VAR'

Erdenay aynı zamanda Basketbol liginde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan şu anda da bir çok branşta 1200 sporcuyla Türkiye’nin köklü kulüplerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü'nün başkanlığını da yürütüyor. Eğitimli sporcu ve spor insanları yetiştireceklerini belirten Erdenay, şunları söyledi:

"İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’nın da her fırsatta dile getirdiği gibi iyi bir bilim adamı ve iyi bir sporcu olmak için sağlam fizik ve sağlam kafaya ihtiyaç vardır. Biz üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz."

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Doğa Sigorta’yla birlikte başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere birçok kulüple işbirliği yapıyor.