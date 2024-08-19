Spor bilimleri yetenek sınavına 42 bin başvuru

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerinin, ilk kez ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti. YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavını eşitlik ve adalet çerçevesinde hakkıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Ersoy, "Kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarımıza bir yenisini ekliyoruz, ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar sınava katılacak” dedi.

21 İLDE UYGULANACAK

ÖZYES'in, 21 il ve 23 sınav merkezinde uygulanacağını, sınavın toplam 14 oturumda yapılacağını bildiren Ersoy, şunları söyledi:

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"Oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonra oturumları ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sonra erecek. Sınava başvuran 41 bin 935 adaydan 2 bin 78'i engelli. Ayrıca adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Sınavda 7 bin görevli sahada olacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla bin 500 emniyet mensubu yer alacak.”