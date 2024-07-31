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Spor bilimleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı

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#ÖSYM#Spor Bilimleri#YKS
Spor bilimleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 15:47

Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencileri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları 31 Temmuz’da başladı.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına başvuran öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezî sınav yapılacağını duyurmuştu. Sınava başvurular 5 Ağustos’a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, 31 Temmuz’da saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

SINAV KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ.

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#ÖSYM#Spor Bilimleri#YKS

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