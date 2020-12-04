Spor Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Spor bilimleri bölümü içerisinde birçok farklı disiplin bulunmaktadır. Ancak kısa bir şekilde özetlemek gerekirse spor bilimleri, sporun bilimsel olarak incelenmesi, sporun ve sporcunun gelişimine katkıda bulunacak yeni ve ileri tekniklerin belirlenmesi olmaktadır.

Spor Bilimi Nedir?

Bu bölümün temeli iki olguya dayanmaktadır. İlk olgu sporun bir bilim olarak incelenmesidir. İkinci temel olgu ise, bilimsel yollarla test edilen sporun matematiksel veriler ile raporlanması olmaktadır.

Spor bilimi bölümünü daha iyi açıklayabilmek adına öğretim programları içerisinde olan diğer konulara da göz atmak gerekirse;

Sporcuların en iyi şekilde çalışabilecekleri ortamların tespit edilmesi,

Beden terbiyesi,

Kimya fizyoloji, anatomi ve daha birçok disiplinin birlikte çalışması olmaktadır.

Spor Bilimi Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün üniversite programları içerisinde yer almasında başlıca sebebi ise insan hayatının vazgeçilmezi olan sporun bilimsel olarak araştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi olmaktadır. Bu seviyelerden geçen bilgiler daha sonrasından uygulanabilir tekniklere dönüştürülmektedir.

Spor Bilimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olanlar öncelikle spor ile ilgili her araştırmada görev yapabilirler. Uygulama alanında ise genellikle yönetici unvanı ile görevlerini yerine getirmektedirler. Kısacası spor bilimi bölümünden mezun olan kişiler spora ve sporcuya ait olan bütün alanlarda çalışabilirler.

Spor Bilimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Toplum arasında daha çok BESYO olarak bilinen spor bilimleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Fakültelerin içerisinde beden eğitimi öğretmenliği, rekreasyon ve spor yönetimi gibi bölümleri de bulundurmaktadır.

Spor Bilimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için öncelikle sporun içerisinden gelmek önemli olmaktadır. Sporu hayatının merkezine almış olan insanlar için bu bölümü okumaları ve geri kalan hayatlarını spor ile iç içe geçireceklerini hesaba katmaları gerekmektedir. Bu sebepledir ki bölüme giriş yapmak isteyen öğrenciler ayrıca fiziksel performansa dayalı bir sınav ile seçilmektedir.

Spor Bilimleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bu bölümde öğretim genellikle Türkçe dili üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer birden ders programı içerisinde mesleki İngilizceye de yer verilmektedir.

Spor Bilimleri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Spor bilimi bölümü öğrencilerini liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olanlardan seçmektedir Üniversite sınavlarında yeterli puanı alan öğrenciler arasından yapılan ve üniversitelere özel olan sınavlar ile kesin kontenjan belirlenmektedir.

Spor Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm doğası gereği birçok farklı disiplini içerisinde bulundurmaktadır. Bu sebeple 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca birçok farklı dersi öğrencilerine sunmaktadır. Bu derslerin başlıcaları şunları olmaktadır:

Anatomi,

Fizyoloji,

Rekreasyon,

Açık alan sporları,

Kapalı alan sporları,

Rekreaktif eğitsel oyunlar,

Sağlık için spor,

Kinesiyoloji,

Spor sosyolojisi,

Antrenman ve Hareket Bilgisi,

Sporda İletişim Becerileri,

Sporcu Sağlığı ve İlkyardım,

Psikomotor Gelişim ve Öğrenme,

Sporda Fiziksel Uygunluk Testleri,

Rekreasyonda Tesis Planlama ve Araç Kullanımı,

Antrenörlük Uygulaması

Spor Bilimleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilirler?

Son derece kapsamlı bir öğretime sahip olan spor bilimleri bölümü mezunlarını aynı şekilde geniş bir iş alanı beklemektedir. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

Basketbol, futbol, hentbol ve tenis gibi sporların antrenörlüklerini yapabilirler

Spor psikolojisi alanında çalışabilirler.

Federasyon temsilciliği pozisyonlarında görev alabilirler.

Kişisel antrenör olarak Spor yapmak isteyen kişilere hizmet verebilirler.

Analist olarak bilimin gelişmesine katkı sağlayabilirler.

Beden eğitimi öğretmeni olarak okullarda görev alabilirler.

Üniversite kadrolarında okutman gibi görevlerde bulunabilirler.

Devlet kademelerine atanabilirler.

Gençlik ve Spor müdürlüklerinde antrenör olarak görev alabilirler.

Askeri birimlere atanabilirler.

Polis teşkilatında görev alabilirler.

Spor salonlarından çalışabilirler.

Spor Bilimleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler gerek özel sektörde gerekse devlet kadrolarında görev yapabilmektedirler.

Hem uygulamalı pozisyonlardan hem de araştırma ve geliştirme pozisyonlarında görev alabilecek yeterlilikle fakültelerinden mezun olmaktadırlar.

Spor Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin gidebilecekleri tek üniversite İzmir Demokrasi Üniversitesi olmaktadır.