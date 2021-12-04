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Splenomegali nedir, nasıl oluşur? Dalak büyümesi nelere yol açar? Splenomegali tanısı ve tedavi yöntemleri..

Splenomegali nedir, nasıl oluşur Dalak büyümesi nelere yol açar Splenomegali tanısı ve tedavi yöntemleri..

Dalak büyümesi pek çok kişinin yaşamış olduğu bir problem olarak bilinmektedir. Splenomegali kısaca dalak büyümesi olarak bilinmektedir. Dalak büyümesinin nasıl oluştuğu ve nelere yol açtığı da merak edilen detaylardan bir tanesidir. Splenomegalinin birçok tanısı ve tedavi yöntemi bulunmaktadır. Son günlerde Splenomegali ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki Splenomegali nedir? Splenomegali nasıl oluşur? Splenomegali nelere yol açar? Splenomegali tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Splenomegali ile ilgili tüm bilinmeyen detayları derledik.

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Splenomegali toplumda oldukça sıklıkla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Tedavisi mümkün olan hastalıklardan olan bu hastalığın tedavisinde dahiliye doktorları rol oynar. Splenomegali ülkemizde birçok kişinin yaşamış olduğu bir durumdur.

 Splenomegali Nedir?

 Splenomegali kısaca dalağın büyümesi olarak bilinir. Splenomegali genellikle herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Rutin bir muayene kontrolü ile birlikte ortaya çıkan Splenomegali hastalığı bazen de semptomlarla keşfedilmektedir. Splenomegalinin birçok nedeni bulunmaktadır. Splenomegalinin vücutta birçok görevi ulunmaktadır. Bazı Splenomegali vakalarında karın bölgesinde bir ağrı meydana gelmektedir.

 Splenomegali Nasıl Oluşur?

 Splenomegalinin oluşumu için pek çok neden bir araya gelmektedir. Splenomegali özellikle viral enfeksiyonlar ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Splenomegali özellikle sıtma hastalığında da bir doğal sonuç olarak ortaya çıkabilir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Aynı zamanda kişide eğer siroz ya da karaciğeri etkileyen diğer hastalıklar söz konusu ise buna bağlı olarak kullanılan ilaçların yan etkisi olarak Splenomegali ortaya çıkmaktadır. Splenomegalinin bir diğer sebebi ise lösemi hastalığıdır. Kan kanseri olarak bilinen bu hastalıkta doğal bir sonuç olarak ortaya Splenomegali çıkmaktadır.

 Splenomegali mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Özellikle karaciğer hastalıkları bu hastalığı oldukça fazla tetiklemektedir. Siroz hastalığının bir doğal sonucu olarak Splenomegali yani dalak büyümesi nüksedebilir. Bu durumda mutlaka cerrahi müdahale gerekebilir. Aynı zamanda bazı viral enfeksiyonlar da yine Splenomegali sebepleri arasında yer almaktadır. Özellikle bakteriyel ve parazitik enfeksiyon hastalıkları sonucunda Splenomegali meydana gelmektedir.

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 Yaşlılarda meydana gelen kalp yetmezliğinde de dalak büyümesi yaşanabilmektedir. Dalak büyümesi tamamen kalp ile alakalı da olabilmektedir. Splenomegali kalp yetmezliğinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda lupus ve romatoid gibi hastalıklarda da yine Splenomegali görülebilmektedir.

 Dalak Büyümesi Nelere Yol Açar?

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 1) Enfeksiyon

 Dalak büyümesi tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyona neden olabilmektedir. Splenomegali kan dolaşımında ki sağlıklı kırmızı kan hücrelerinde meydana gelen enfeksiyona neden olan bir hastalıktır. Enfeksiyondan sonra da anemi ve kanama da artmaktadır. Enfeksiyon mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

 2) Dalak Yırtılması

 Dalak büyümesi hiçbir belirti vermeyen hastalıklardan bir tanesidir. Sağlıklı dalaklarda bile ortaya çıkabilen bu durumda dalak büyümesinden kaynaklı olarak dalak yırtılması görülmektedir. Araba çarpmaları gibi kazalı durumlarda da dalak yırtılması görülebilir.

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 Splenomegali Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Tedaviye başlanmadan önce bu hastalığa neden olan semptomlar belirlenir. Tedavi seçenekleri şu şekildedir,

 1) İlaç Tedavisi

 Bu hastalığın tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Dalak büyümesini engellemek için kullanılan bu ilaçlar belirli bir süre kullanılması doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. İlaç tedavisi hem yetişkinlere hem de yaşlılara önerilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde ilk kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır.

 2) Cerrahi Müdahale

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 Bazı durumlarda ilaç tedavisi yeterli kalmayabilir. Bundan dolayı da cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale yalnızca doktor tarafından gerekli görüldüğü zaman yapılmaktadır. Cerrahi müdahale en sık tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Cerrahi müdahale ile birlikte hastanın dalağının bir kısmı alınabilir. Bu durumda da dalak enfeksiyonlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

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