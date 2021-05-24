Sperm nedir ve nasıl oluşur? Sperm sayısı nasıl tespit edilir

Sperm, herkesin bildiği bir sıvı olsa da çok farklı özellikleri vardır. Bu özellikleri öğrenmek ise oldukça faydalıdır. Çünkü çiftlerin çocuk sahibi olması sperm sayısına ve yapısına bağlı olan bir durumdur.

Sperm Nedir?

Sperm, yapışkan bir özellikte olan yoğun kıvamlı sıvıya verilen isimdir. Rengi ise beyazdır. Spermin yapısı oldukça farklıdır. Sıvıya benzer bir yapısı olsa da tam anlamıyla sıvı olduğu söylenemez. Yani sıvı içerikli olsa da, yumuşak bir dokuya sahip olduğu da bilinmektedir. Sperm sayısı ve kalitesi ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Sperm Nasıl Oluşur?

Spermin oluşumu, testislerde yer alan salgı bezleri ile sağlanmaktadır. Yani spermin üretildiği yer testislerdir. Testislerde bir tüp sistemi bulunur ve bu tüpler çeşitli hormonların sperm haline dönüşmesini sağlar. Sağlanan sperm her gün oluşur. Günlük olarak sürekli sperm üretilmesi devam eder. Bu üretilen spermi dışarı atmak ise boşalmak ile sağlanır. Penis yardımıyla üretilen spermler dışarı atılır.

Sperm, sürekliliği olan bir sıvıdır. Sağlıklı bir bireyde günlük olarak sperm oluşumu durmadan devam eder. Tabi zaman zaman yaşanan problemler sperm sayısını etkileyebilir. Bunun için çeşitli testler yapılması gerekmektedir. Bu konuda sıkıntı yaşadığını düşünenler mutlaka çözüm yollarını bulmaya çalışmalıdır.

Sperm Sayısı Nasıl Tespit Edilir?

Sperm sayısını tespit etmenin yolu test yapılmasıdır. Yapılan testler sonucunda sperm sayısı bulunabilir. Sperm sayısı yetersiz bulunan kişilerin tedavi edilmesi gerekir. Bu tedavi sonucunda sperm artırılması mümkündür.

Sperm sayısı için meni analiz testleri yapılmaktadır. Mikroskop altında incelenen meni sayesinde sperm sayısı tespit edilebilir. Yetersiz kalınan durumlarda farklı testlere başvurulabilir. Yani sperm sayısı rastgele tespit edilemez. Bunun için gerekli olan analizlere ihtiyaç vardır. Bu analizler ile en doğru bilgiler elde edilebilir.

Sperm eksikliği bulunan kişiler mutlaka tedavi olma yoluna gitmelidir. Gerekli olan durumlarda ameliyat yolunda seçilebilir. Uygun çözümleri deneyerek sperm sayısını yükseltmek mümkündür.